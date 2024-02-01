Не попавшие в реестр хостеры перестали работать легально

С 1 февраля вступил в силу запрет на работу не попавших в реестр хостеров

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Хостинг-провайдеры, не вошедшие в реестр Роскомнадзора, с 1 февраля не смогут работать на территории России. Это следует из закона, который приняли в прошлом году. Провайдерам нужно было до 15 декабря подать заявления на включение их в специальный реестр.

С 1 февраля деятельность компаний, которые не попали в специальный реестр хостинг-провайдеров, считается незаконной. Они не могут легально оказывать свои услуги на территории России.

Сайты, которые появятся в России после 1 февраля, не смогут пользоваться услугами провайдеров хостинга, не вступивших в реестр. Сайты, которые уже были размещены на серверах таких хостеров, могут стать недоступными для российских пользователей. «Новые нормы призваны защитить Рунет от возможных внешних угроз, повысить надежность работы российских интернет-ресурсов и сервисов», — следует из сообщения пресс-службы Роскомнадзора.

Теперь операторы госсистем и госведомств обязаны сотрудничать только с теми хостинг-провайдерами, которые внесены в реестр, а также теми, кто выполняет еще несколько остальных требований.

По данным ведомства, в реестре нет ни одной иностранной организации, поскольку такие компании не подавали заявок на включение в него. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн говорил РБК, что зарубежные хостинг-провайдеры не подали уведомления в реестр «на фоне продолжения антироссийской политики в части информационного давления».

Чтобы попасть в реестр, нужно зарегистрировать юрлицо или хотя бы арендовать вычислительные ресурсы в России, напоминал РБК гендиректор российского хостинг-провайдера Rusonyx Константин Анисимов. «Все, кто вел тут бизнес, а в основном это софтверные компании и производители оборудования, наоборот — закрыли свои представительства, чтобы не рисковать основными бизнесами», — говорил он.

Формирование реестра хостинг-провайдеров началось в декабре 2023 года. С 1 декабря в силу вступил закон, согласно которому провайдер хостинга должен был уведомить Роскомнадзор о начале деятельности. Хостинг-провайдеры обязаны обеспечить защиту информации в своей инфраструктуре. В случае, если компания совершает нарушения и не исправляет их в течение десяти дней после получения уведомления, она исключается из реестра.