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Финансы ,  
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МФО обязали хранить аудиозаписи общения с должниками три года

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В России ужесточили контроль за деятельностью банков и микрофинансовых организаций. Соответствующий закон, принятый Государственной думой, вступил в силу с 1 февраля.

Федеральная служба судебных приставов будет вести перечень МФО, как это происходит с реестром коллекторских организаций, сообщала Госдума. Теперь кредитные и микрофинансовые организации будут должны в течение трех лет хранить аудиозаписи взаимодействия с должниками и предупреждать об этом взаимодействии приставов.

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Если микрофинансовая организация нарушит вышеперечисленные требования, то ей будет запрещено взыскивать с граждан просроченные задолженности. Кредитные и микрофинансовые организации будут должны в течение трех лет хранить аудиозаписи взаимодействия с должниками и предупреждать об этом взаимодействии приставов.

Если микрофинансовая организация будет регулярно нарушать вышеперечисленные требования, то ФССП сможет вводить ограничения на взаимодействие МФО с должниками на срок до 30 календарных дней.

Общее число клиентов микрофинансовых организаций выросло к середине ноября 2023 года в сравнении с аналогичным периодом за 2022 год. Оно увеличилось на 2,7 млн и достигло 19,9 млн человек. Это связано с переходом банковских клиентов в сегмент микрофинансов, сообщало Объединение микрофинансовых организаций «МиР».

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