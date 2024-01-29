Учительница начальных классов подожгла школу в Чебоксарах

СК по Чувашии: в Чебоксарах задержали учительницу за поджог школы

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

В Чебоксарах учительница начальных классов по заданию телефонных мошенников записала видеообращение в поддержку ВСУ и пыталась поджечь школу. Против нее возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СК России по Чувашии.

По версии следствия, вечером 28 января учительница записала видеообращение в поддержку вооруженных сил Украины, отправила его в чат родителей своих учеников и выложила в интернет. После этого она «с использованием легковоспламеняющейся жидкости» попыталась поджечь здание школы. По информации телегам-канала Mash, поджигательницу вовремя заметил охранник и вызвал полицию. Пострадавших не было, возгорание быстро ликвидировали.

Женщина рассказала, что действовала по указаниям «неустановленных лиц», которые по телефону убедили ее в необходимости выполнить их требования. Также телефонные мошенники заставили подозреваемую получить кредит и перевести деньги на неизвестные ей счета.

Как сообщил Mash, по рассказам родственников, 46-летняя Галина С. выставила на продажу квартиру, за которую недавно отдала кредит. Кроме того, она начала просить в долг средства у друзей и близких. Самую крупную сумму дал ей брат — 400 тыс. руб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК (террористический акт).

Его соединят в одно производство с другим уголовным делом в отношении этой же женщины по ч. 1 ст. 161 УК (грабеж), возбужденного из-за «открытого хищения двух золотых цепочек в ювелирном салоне в Чебоксарах».

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Сообщение о грабеже поступило в полицию вечером 17 января. Фигурантка подошла к витрине и попросила показать ей самые дорогие цепочки. Когда продавец выложила изделия на витрину, женщина схватила украшения и выбежала из торгового центра. Стоимость двух украденных ею золотых цепочек — 200 тыс. руб.

Скрыться злоумышленница не успела, ее догнали сотрудники магазина и передали полиции.