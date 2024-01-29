 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Учительница начальных классов подожгла школу в Чебоксарах

СК по Чувашии: в Чебоксарах задержали учительницу за поджог школы
Фото: Владимир Андреев / ТАСС
Фото: Владимир Андреев / ТАСС

В Чебоксарах учительница начальных классов по заданию телефонных мошенников записала видеообращение в поддержку ВСУ и пыталась поджечь школу. Против нее возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба СК России по Чувашии.

По версии следствия, вечером 28 января учительница записала видеообращение в поддержку вооруженных сил Украины, отправила его в чат родителей своих учеников и выложила в интернет. После этого она «с использованием легковоспламеняющейся жидкости» попыталась поджечь здание школы. По информации телегам-канала Mash, поджигательницу вовремя заметил охранник и вызвал полицию. Пострадавших не было, возгорание быстро ликвидировали.

Женщина рассказала, что действовала по указаниям «неустановленных лиц», которые по телефону убедили ее в необходимости выполнить их требования. Также телефонные мошенники заставили подозреваемую получить кредит и перевести деньги на неизвестные ей счета.

ЦБ назвал фразы телефонных мошенников, после которых надо вешать трубку
Общество
Фото:Shutterstock

Как сообщил Mash, по рассказам родственников, 46-летняя Галина С. выставила на продажу квартиру, за которую недавно отдала кредит. Кроме того, она начала просить в долг средства у друзей и близких. Самую крупную сумму дал ей брат — 400 тыс. руб.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК (террористический акт).

Его соединят в одно производство с другим уголовным делом в отношении этой же женщины по ч. 1 ст. 161 УК (грабеж), возбужденного из-за «открытого хищения двух золотых цепочек в ювелирном салоне в Чебоксарах».

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

Сообщение о грабеже поступило в полицию вечером 17 января. Фигурантка подошла к витрине и попросила показать ей самые дорогие цепочки. Когда продавец выложила изделия на витрину, женщина схватила украшения и выбежала из торгового центра. Стоимость двух украденных ею золотых цепочек — 200 тыс. руб.

Скрыться злоумышленница не успела, ее догнали сотрудники магазина и передали полиции.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео

«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США

Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания

Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео

В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения

Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Теги
Школа теракт Следственный комитет
Материалы по теме
Подорвавший железную дорогу под Рязанью готовил еще один теракт
Политика
ЦБ предупредил, что мошенники стали чаще имитировать голоса родственников
Финансы
Жителя Алтайского края задержали при попытке теракта на военном объекте
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 16:24
В Минкультуры назвали нового главного режиссера Малого театра Общество, 17:14
Въехать в этом году: интересные проекты на финальной стадии возведения РБК и ПИК, 17:09
CAS дисквалифицировал Валиеву за допинг на четыре года Спорт, 17:05
ФСИН сообщила о возобновлении доступа заключенных к видеозвонкам Общество, 16:51
Помощник Путина заявил о готовности России к переговорам по Украине Политика, 16:41
В Москве задержали владельца бренда «Олейна» Бизнес, 16:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:32
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
«Мегамаркет» отчитался о пятикратном росте продаж на площадке за 2023 год Отрасли, 16:27
Митрополит Клинский назвал «заказной казнью» суд РПЦ над ним Общество, 16:25
Кулемзин сообщил о трех погибших при обстреле Донецка Политика, 16:20
Как бизнесу принять участие в комплексной застройке Москвы. Инструкция Pro, 16:20
Учительница начальных классов подожгла школу в Чебоксарах Общество, 16:09
Премьер Грузии объявил об уходе в отставку Политика, 16:08
Фристайлистка взяла серебро под российским флагом на турнире в США Спорт, 16:05