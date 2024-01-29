В Китае ученым удалось клонировать телят двух пород

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Быки исчезающих пород успешно клонированы в Китае. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Ученым удалось клонировать бычков крупнорогатого скота пород Чжанму и Апейцзяца. Представители этих исчезающих пород были обнаружены в Тибетском автономном районе.

По четыре теленка-самца каждой породы родились в уезде Юньян муниципалитета Чунцин, который находится на юго-западе Китая. Это событие стало первым в мире успешным клонированием крупнорогатого скота из района Сицзан, пишет агентство.

Это не первый случай, когда в Китае клонируют крупнорогатый скот. В стране успешно ведется работа по использованию клонированных суперкоров для увеличения производства молочной продукции. Об этом 7 января ученый из китайского университета Northwest A&F Джин Япинг сообщил the Global Times. О рождении трех клонированных коров, способных давать в течение своей жизни до 100 т молока, объявили в январе 2023 года.