 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Китае ученым удалось клонировать телят двух пород

Фото: Anton Havelaar / Shutterstock
Фото: Anton Havelaar / Shutterstock

Быки исчезающих пород успешно клонированы в Китае. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Ученым удалось клонировать бычков крупнорогатого скота пород Чжанму и Апейцзяца. Представители этих исчезающих пород были обнаружены в Тибетском автономном районе.

По четыре теленка-самца каждой породы родились в уезде Юньян муниципалитета Чунцин, который находится на юго-западе Китая. Это событие стало первым в мире успешным клонированием крупнорогатого скота из района Сицзан, пишет агентство.

Это не первый случай, когда в Китае клонируют крупнорогатый скот. В стране успешно ведется работа по использованию клонированных суперкоров для увеличения производства молочной продукции. Об этом 7 января ученый из китайского университета Northwest A&F Джин Япинг сообщил the Global Times. О рождении трех клонированных коров, способных давать в течение своей жизни до 100 т молока, объявили в январе 2023 года.

Умер автор эксперимента с клонированием овечки Долли
Общество
Иэн Уилмут

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео

«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США

Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания

Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео

В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения

Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Теги
крупный рогатый скот Китай клонирование
Материалы по теме
Умер автор эксперимента с клонированием овечки Долли
Общество
Китайская компания научилась клонировать котят и решила их продавать
Технологии и медиа
Умер ученый, клонировавший овечку Долли
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
В Минэке появится спецдепартамент по Африке Экономика, 15:46
Атаки беспилотников и обстрелы территории России. Карта Политика, 15:42
Боррель не увидел «света в конце тоннеля» по Украине Политика, 15:35
Следователю дали 11 лет за подделку дела о стрельбе в «Москва-Сити» Политика, 15:28
Суд уточнил ответственность УК за ущерб от падения деревьев во дворах Недвижимость, 15:27
Бигтехи Китая готовы оттолкнуться ото дна: что ждет Tencent и Alibabа Pro, 15:17
Дрон-камикадзе атаковал белгородское село Тишанка Политика, 15:13
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
Стал известен третий участник плей-офф КХЛ в Восточной конференции Спорт, 15:08
ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной и судей по делу Кара-Мурзы Политика, 15:07
Адвокат Vacío сообщил о прохождении им медкомиссии для оценки годности Общество, 14:53
Россиянка победила первую ракетку турнира WTA в Таиланде Спорт, 14:51
Театр ЛДМ объяснил решение переписать либретто мюзикла по книге Акунина Политика, 14:51
Как угловое остекление в квартире влияет на восприятие пространства РБК и ПИК, 14:48
На сбитом у НПЗ в Ярославле беспилотнике обезвредили взрывчатку Политика, 14:43