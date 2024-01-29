Летевший из Китая самолет сел в Якутске после сигнала о пожаре
Самолет Sukhoi Superjet 100, который летел по маршруту Харбин — Якутск, совершил экстренную посадку в аэропорту Якутска после срабатывания датчика пожара в багажном отсеке. Были эвакуированы 30 пассажиров и девять членов экипажа, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия).
«Открытого огня не обнаружено, имелся слабый запах дыма. Информация уточняется», — рассказали в пресс-службе МЧС региона. На месте работают экстренные службы.
Как следует из расписания на сайте аэропорта Якутска, рейс выполняла авиакомпания «Якутия». РБК направил запрос в ее пресс-службу.
Самолет авиакомпании «Якутия» Boeing 737, летевший из Якутска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за неустойчивой работы автопилота, об этом сообщалось в начале прошлого ноября. На борту самолета находились 128 человек.
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