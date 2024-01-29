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Экс-мэра Томска приговорили к году колонии и освободили в зале суда

Экс-мэра Томска Кляйна приговорили к году колонии и освободили от наказания
Иван Кляйн
Иван Кляйн (Фото: Яков Андреев / РИА Новости)

Бывшего мэра Томска Ивана Кляйна приговорили к одному году колонии общего режима по делу о злоупотреблении полномочиями и освободили от наказания. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Советского районного суда Томска.

«Кляйна признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 285 УК РФ, окончательно ему назначили наказание в виде двух лет девяти месяцев колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления <...> на три года», — сообщила пресс-служба суда.

Однако суд освободил Кляйна от наказания — ему зачли сроки нахождения под стражей и под домашним арестом во время следствия.

Кляйна признали виновным по делу о злоупотреблении должностными полномочиями в рамках ремонта улицы Большой Подгорной. Максимальное наказание по ст. 285 УК — лишение свободы на срок до семи лет.

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Кляйна задержали по делу о превышении служебных полномочий в минувшем ноябре: по версии следствия, в 2016 году он поручил главе департамента градостроительства и архитектуры города внести недостоверные сведения в отношении земельного участка компании «Томское пиво», акционером которой был сам. А в январе 2017 года Кляйн внес в генплан города данные о наличии 300-метровой санитарно-защитной зоны вокруг предприятия, из-за чего местный предприниматель не смог построить на своем участке многоквартирные дома.

Тогда же, в ноябре, Кляйна временно отстранили от должности, а в декабре возбудили в отношении него второе дело: следователи сочли, что мэр без проведения торгов выделил земельный участок своей дочери.

В январе СК завел на Кляйна третье уголовное дело — о незаконной предпринимательской деятельности. Следователи считают, что он, будучи мэром Томска, в течение семи лет управлял «Томским пивом» и покровительствовал компании при решении разного рода проблем с органами власти.

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Теги
Томск злоупотребление полномочиями экс-мэр
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