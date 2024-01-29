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Политика ,  
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Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны

Шойгу проверил модернизацию экспериментальных баз НИИ Минобороны в Подмосковье
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости)

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход модернизации экспериментальных баз научно-исследовательских институтов военного ведомства в Московской области. Об этом сообщило министерство.

Министр проверил развитие инфраструктуры 48-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, где создают научно-исследовательский кластер в интересах биологической защиты. В ведомстве заявили, что кластер «позволит в кратчайшие сроки выявлять угрозы биологического характера, разрабатывать и изготавливать средства индикации, профилактики, в том числе вакцинные препараты с проверкой их эффективности, участвовать в международных расследованиях фактов вероятного применения биологических агентов».

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Фото:Jon Cherry / Getty Images

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге Минобороны 15 января заявил, что в ходе военных действий на Украине российские военные получили документы с информацией о «системе, созданной американской администрацией для глобального управления биологическими рисками». Как заявили в Минобороны, Пентагон намерен расширять зарубежную сеть подконтрольных США биолабораторий и проводить «биологический шпионаж» — анализ эпидемиологической обстановки «вдоль границ геополитических противников».

В ведомстве считают, что работа американских военных биологов направлена на формирование «искусственно управляемых эпидемий» и не контролируется в рамках Конвенции о запрещении разработки биологического оружия и механизма Генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биооружия. «Прогноз развития ситуации предполагает дальнейшее ухудшение эпидемической обстановки с возможным формированием искусственных очагов заболеваний», — заявили в Минобороны.

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Сергей Шойгу Минобороны биологическое оружие биологические исследования
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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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