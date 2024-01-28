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Полиция задержала подозреваемого в нападении на храм в Стамбуле

Hürriyet: полиция задержала подозреваемого в нападении на храм в Стамбуле
Момент нападения в храме, кадр с камер видеонаблюдения
Момент нападения в храме, кадр с камер видеонаблюдения (Фото: Reuters)

Полиция задержала одного из двух человек, открывших стрельбу в католическом храме в Стамбуле и убивших прихожанина, сообщает газета Hürriyet.

«Cотрудники антитеррористического управления департамента полиции Стамбула задержали подозреваемого в вооруженном нападении, в результате которого погиб один человек в храме Санта-Мария в Сарыере», — говорится в сообщении.

Нападение на католический храм в стамбульском районе Сарыер произошло около 11:40 по местному времени (совпадает с мск). В это время там шла воскресная месса. Двое людей в масках открыли стрельбу, после чего скрылись с места происшествия. Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что правоохранительные органы начали «широкомасштабное расследование».

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На происшествие отреагировал и президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. В разговоре со священником храма, префектом района Сарыер Омером Калайлы и находившимся рядом с ними консулом Польши в Турции Витольдом Лесняком он заявил, что «принимаются необходимые меры, чтобы как можно скорее поймать преступников».

«Возможно, это произойдет в течение 24 часов», — отметил Эрдоган.

Губернатор Стамбула Давут Гюль выразил соболезнования жителям города и рассказал, что погибшему было 52 года. Чиновник уточнил, что больше пострадавших нет, а полиция и прокуратура ведут расследование происшествия.

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Теги
Турция нападение Стамбул Церковь задержание
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