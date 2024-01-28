Минприроды России пообещало планете еще 10 тыс. лет тепла

Глава Минприроды: у планеты есть еще по меньшей мере 10 тыс. лет тепла

Фото: Андрей Любимов / РБК

Земля проходит середину межледникового периода, поэтому на планете еще примерно 10 тыс. лет будет относительно теплый климат. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов во время церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса (НЗК) станции «Восток» в Антарктиде.

«Мы находимся в межледниковом периоде. Он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили. У нас еще гарантированно 10 тысяч лет тепла», — сказал Козлов (цитата по ТАСС).

Данные главы ведомства прокомментировал гляциолог Владимир Липенков. Ученый сказал, что «антропогенное воздействие может усугубить ситуацию, и температура будет несколько выше, чем та, которая комфортна, и которую мы хотели бы иметь». По словам Липенкова, изучать механизмы изменения климата помогают ледяные керны — цилиндрические образцы льда, которые берут из полярных шапок в Антарктиде.

28 января в Антарктиде открыли новый зимовочный комплекс российской станции «Восток». В церемонии принял участие президент Владимир Путин, он дал старт опытной эксплуатации НЗК. Путин пожелал полярникам, «чтобы все шло штатно», и «хорошей работы».

Станция «Восток» — единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде, она была открыта 16 декабря 1957 года. В июле 1983 года сотрудники станции зафиксировали самую низкую температуру воздуха на планете — минус 89,2 градуса. В 2020 году, к 200-летию открытия Антарктиды, из-за высокого износа станции было принято решение построить для «Востока» новый зимовочный комплекс. Он состоит из 5 модулей. Среди них жилые и общественные помещения, энергетические центры, технические блоки и гараж. Длина комплекса — 140 м, общая площадь помещений достигает 2 тыс. кв. м.