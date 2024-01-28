 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Минприроды России пообещало планете еще 10 тыс. лет тепла

Глава Минприроды: у планеты есть еще по меньшей мере 10 тыс. лет тепла
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Земля проходит середину межледникового периода, поэтому на планете еще примерно 10 тыс. лет будет относительно теплый климат. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов во время церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса (НЗК) станции «Восток» в Антарктиде.

«Мы находимся в межледниковом периоде. Он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили. У нас еще гарантированно 10 тысяч лет тепла», — сказал Козлов (цитата по ТАСС).

Данные главы ведомства прокомментировал гляциолог Владимир Липенков. Ученый сказал, что «антропогенное воздействие может усугубить ситуацию, и температура будет несколько выше, чем та, которая комфортна, и которую мы хотели бы иметь». По словам Липенкова, изучать механизмы изменения климата помогают ледяные керны — цилиндрические образцы льда, которые берут из полярных шапок в Антарктиде.

Путин по видеосвязи открыл новый комплекс станции «Восток» в Антарктиде
Технологии и медиа
Александр Лукашенко и Владимир Путин

28 января в Антарктиде открыли новый зимовочный комплекс российской станции «Восток». В церемонии принял участие президент Владимир Путин, он дал старт опытной эксплуатации НЗК. Путин пожелал полярникам, «чтобы все шло штатно», и «хорошей работы».

Станция «Восток» — единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде, она была открыта 16 декабря 1957 года. В июле 1983 года сотрудники станции зафиксировали самую низкую температуру воздуха на планете — минус 89,2 градуса. В 2020 году, к 200-летию открытия Антарктиды, из-за высокого износа станции было принято решение построить для «Востока» новый зимовочный комплекс. Он состоит из 5 модулей. Среди них жилые и общественные помещения, энергетические центры, технические блоки и гараж. Длина комплекса — 140 м, общая площадь помещений достигает 2 тыс. кв. м.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Минприроды климат Антарктида
Материалы по теме
Путин по видеосвязи открыл новый комплекс станции «Восток» в Антарктиде
Технологии и медиа
Кремль анонсировал встречу Путина и Лукашенко
Политика
Ученые США, Британии и Швейцарии объединились для поиска внеземной жизни
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду Политика, 18:26
Матч Кубка Англии прервали на полчаса из-за драки болельщиков Спорт, 18:24
Идеальная доступность: где жить в Москве, чтобы не стоять в пробках РБК и ПИК, 18:14
МВД начало поиск парашютиста, прыгнувшего с многоэтажки в Балашихе Общество, 18:00
Вандалы залили супом «Мону Лизу» в Лувре. Видео Общество, 17:51
СК завел дело после обрушения стены пятиэтажки в Ростове-на-Дону Общество, 17:36
«Трактор» отыгрался с 0:3 и победил «Авангард» благодаря лакросс-голу Спорт, 17:34
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
ФНС рассказала о мошеннической схеме со счетами налогоплательщиков Общество, 17:29
NYT узнала, что ХАМАС получал оружие из Израиля Политика, 17:19
Минприроды России пообещало планете еще 10 тыс. лет тепла Технологии и медиа, 17:14
Три страны заявили о разочаровании и вышли из ЭКОВАС Политика, 16:55
В музее объяснили демонтаж львов у Дворцового моста в Петербурге Общество, 16:54
Медведев назвал болезненным поражение в финале Australian Open Спорт, 16:46
Россиянин в Британии получил срок за грузовик с нелегальными мигрантами Общество, 16:39