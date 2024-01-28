Минприроды России пообещало планете еще 10 тыс. лет тепла
Земля проходит середину межледникового периода, поэтому на планете еще примерно 10 тыс. лет будет относительно теплый климат. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов во время церемонии ввода в эксплуатацию нового зимовочного комплекса (НЗК) станции «Восток» в Антарктиде.
«Мы находимся в межледниковом периоде. Он гарантирует 20 тысяч лет тепла, 10 тысяч лет мы уже прожили. У нас еще гарантированно 10 тысяч лет тепла», — сказал Козлов (цитата по ТАСС).
Данные главы ведомства прокомментировал гляциолог Владимир Липенков. Ученый сказал, что «антропогенное воздействие может усугубить ситуацию, и температура будет несколько выше, чем та, которая комфортна, и которую мы хотели бы иметь». По словам Липенкова, изучать механизмы изменения климата помогают ледяные керны — цилиндрические образцы льда, которые берут из полярных шапок в Антарктиде.
28 января в Антарктиде открыли новый зимовочный комплекс российской станции «Восток». В церемонии принял участие президент Владимир Путин, он дал старт опытной эксплуатации НЗК. Путин пожелал полярникам, «чтобы все шло штатно», и «хорошей работы».
Станция «Восток» — единственная круглогодичная внутриконтинентальная российская станция в Антарктиде, она была открыта 16 декабря 1957 года. В июле 1983 года сотрудники станции зафиксировали самую низкую температуру воздуха на планете — минус 89,2 градуса. В 2020 году, к 200-летию открытия Антарктиды, из-за высокого износа станции было принято решение построить для «Востока» новый зимовочный комплекс. Он состоит из 5 модулей. Среди них жилые и общественные помещения, энергетические центры, технические блоки и гараж. Длина комплекса — 140 м, общая площадь помещений достигает 2 тыс. кв. м.
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