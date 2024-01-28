В музее объяснили демонтаж львов у Дворцового моста в Петербурге

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Скульптуры львов, демонтированные с постаментов на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге, увезли на реставрацию из-за повреждений, нанесенных туристами. Об этом сообщила РБК начальник отдела по связям с общественностью Государственного музея городской скульптуры Ольга Иванова.

«Две скульптуры львов с Адмиралтейской набережной демонтированы и транспортированы в реставрационную мастерскую. Основной причиной повреждения скульптур является человеческий фактор. В течение туристического сезона специалисты музея зафиксировали на скульптурах многочисленные повреждения», — сказала она.

Иванова рассказала, что у скульптур нет каркаса. Медные листы, из которых они сделаны, «не рассчитаны на регулярные нагрузки, которые испытывают львы при залезании и сидении на их тонких спинах». Скульптуры деформируются, прогибаются, ломаются и трескаются, отметила представитель музея.

Сколько времени займут реставрационные работы, станет известно «после расчистки скульптур от красочного слоя и детального обследования», заключила Иванова.

О том, что львы пропали с постаментов, 27 января сообщила «Фонтанка». Ранее эти скульптуры уже демонтировали для реставрации. В сентябре 2022 года львов перевезли в Государственный музей городской скульптуры. Специалисты обнаружили на них многочисленные повреждения, в том числе вмятины, трещины и ржавчину. В музее тогда тоже указали на отсутствие каркаса у львов.

Декоративные статуи львов были установлены рядом с Дворцовым мостом в 1832 году. Они выполнены по моделям, аналогичным гипсовым слепкам с флорентийских львов. Скульптуры полые и сделаны из медных пластинок толщиной 1–3 мм.