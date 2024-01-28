 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В музее объяснили демонтаж львов у Дворцового моста в Петербурге

В музее объяснили демонтаж львов в Петербурге необходимостью реставрации
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Скульптуры львов, демонтированные с постаментов на Адмиралтейской набережной в Санкт-Петербурге, увезли на реставрацию из-за повреждений, нанесенных туристами. Об этом сообщила РБК начальник отдела по связям с общественностью Государственного музея городской скульптуры Ольга Иванова.

«Две скульптуры львов с Адмиралтейской набережной демонтированы и транспортированы в реставрационную мастерскую. Основной причиной повреждения скульптур является человеческий фактор. В течение туристического сезона специалисты музея зафиксировали на скульптурах многочисленные повреждения», — сказала она.

Иванова рассказала, что у скульптур нет каркаса. Медные листы, из которых они сделаны, «не рассчитаны на регулярные нагрузки, которые испытывают львы при залезании и сидении на их тонких спинах». Скульптуры деформируются, прогибаются, ломаются и трескаются, отметила представитель музея.

Сколько времени займут реставрационные работы, станет известно «после расчистки скульптур от красочного слоя и детального обследования», заключила Иванова.

В Петербурге из-за вандалов демонтировали львов у Дворцового моста
Общество
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

О том, что львы пропали с постаментов, 27 января сообщила «Фонтанка». Ранее эти скульптуры уже демонтировали для реставрации. В сентябре 2022 года львов перевезли в Государственный музей городской скульптуры. Специалисты обнаружили на них многочисленные повреждения, в том числе вмятины, трещины и ржавчину. В музее тогда тоже указали на отсутствие каркаса у львов.

Декоративные статуи львов были установлены рядом с Дворцовым мостом в 1832 году. Они выполнены по моделям, аналогичным гипсовым слепкам с флорентийских львов. Скульптуры полые и сделаны из медных пластинок толщиной 1–3 мм.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры
 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Санкт-Петербург Дворцовый мост львы скульптуры реставрация вандализм новости
Материалы по теме
В Петербурге из-за вандалов демонтировали львов у Дворцового моста
Общество
В Петербурге установили памятник автору теории официальной народности
Общество
В Петербурге снегоуборщик снес памятник барону Штиглицу
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 27 января
EUR ЦБ: 97,09 (+0,46) Инвестиции, 26 янв, 16:29 Курс доллара на 27 января
USD ЦБ: 89,52 (+0,86) Инвестиции, 26 янв, 16:29
Лукашенко предложил Путину «махнуть» в Антарктиду Политика, 18:26
Матч Кубка Англии прервали на полчаса из-за драки болельщиков Спорт, 18:24
Идеальная доступность: где жить в Москве, чтобы не стоять в пробках РБК и ПИК, 18:14
МВД начало поиск парашютиста, прыгнувшего с многоэтажки в Балашихе Общество, 18:00
Вандалы залили супом «Мону Лизу» в Лувре. Видео Общество, 17:51
СК завел дело после обрушения стены пятиэтажки в Ростове-на-Дону Общество, 17:36
«Трактор» отыгрался с 0:3 и победил «Авангард» благодаря лакросс-голу Спорт, 17:34
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
ФНС рассказала о мошеннической схеме со счетами налогоплательщиков Общество, 17:29
NYT узнала, что ХАМАС получал оружие из Израиля Политика, 17:19
Минприроды России пообещало планете еще 10 тыс. лет тепла Технологии и медиа, 17:14
Три страны заявили о разочаровании и вышли из ЭКОВАС Политика, 16:55
В музее объяснили демонтаж львов у Дворцового моста в Петербурге Общество, 16:54
Медведев назвал болезненным поражение в финале Australian Open Спорт, 16:46
Россиянин в Британии получил срок за грузовик с нелегальными мигрантами Общество, 16:39