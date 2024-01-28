Умер один из создателей «Симпсонов» и «Гриффинов» Джон Буш
Американский продюсер Джон Буш, занимавшийся анимацией и работавший над мультсериалами «Симпсоны» и «Гриффины», умер на 70-м году жизни, сообщает The Hollywood Reporter.
Буша не стало 23 января. Он скончался от лимфомы головного мозга, уточнил The Hollywood Reporter со ссылкой на друга продюсера.
Джон Буш родился 6 июля 1954 года в городе Альберт-Ли штата Миннесота. В детстве он несколько лет жил с семьей в Японии, по возвращении в США поступил в колледж в Сан-Франциско, где специализировался на театральном искусстве. Во время учебы и после окончания колледжа Буш выступал в шоу и играл в музыкальных театральных представлениях, впоследствии переехал в Лос-Анджелес.
С 1999 по 2000 год продюсер работал над 13 эпизодами «Гриффинов». В 2000–2002 годах Буш был исполнительным анимационным продюсером «Симпсонов», он принял участие в создании 48 эпизодов мультсериала. В 2001 году продюсер совместно с несколькими коллегами получил телевизионную премию «Эмми» «за выдающуюся анимационную программу» за работу над «Симпсонами». В 2002 году он снова был номинирован на «Эмми».
Джон Буш также работал над мультсериалами «Царь горы», «Скуби-Ду!» и «Люди Икс: Эволюция».
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