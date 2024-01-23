Умер режиссер фильма «Иисус Христос — суперзвезда» Норман Джуисон
Канадский режиссер Норман Джуисон, снявший фильм «Иисус Христос — суперзвезда» (экранизация одноименного мюзикла), умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщил журнал The Hollwood Reporter со ссылкой на публициста Джеффа Сандерсона.
Режиссер умер 20 января у себя дома, сообщил он.
Джуисон родился 21 июля 1926 года в Торонто. В 1940-х служил в королевском флоте Канады, затем начал карьеру на телевидении в качестве постановщика музыкальных шоу.
Начиная с 1940-х снял более 30 кинокартин, в том числе фильмы «Полуночная жара» (1967), «Афера Томаса Крауна» (1968), «Скрипач на крыше» (1971), «Иисус Христос — суперзвезда» (1973), «Правосудие для всех» (1979), «Во власти Луны» (1987), «Ураган» (1999) и др. Почти в 50 проектах выступил продюсером, актером или сценаристом.
Трижды номинирован на премию «Оскар» за фильмы «Скрипач на крыше», «Полуночная жара», и «Во власти Луны» («Лучшая режиссура»). Все они получили по несколько наград в разных номинациях. Работавшие с режиссером актеры получали номинацию на эту премию 12 раз.
Джуисон награжден премиями BAFTA (1968) и «Золотой глобус» (1972), а также
главным призом Московского кинофестиваля (1985); является лауреатом премии Гильдии режиссеров Америки (2011).
В 1999 году получил от американской киноакадемии Премию имени Ирвинга Тальберга, которую вручают за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства.
В 1988 и 1998 годах Джуисон был удостоен звезд на голливудской и канадской «Аллеях славы». В 2001-м его именем был назван парк в центре Торонто.
Соболезнования в связи со смертью режиссера в X (ранее Twitter) выразил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Он назвал Джуисона «величайшим повествователем Канады».
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