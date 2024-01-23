 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер режиссер фильма «Иисус Христос — суперзвезда» Норман Джуисон

Режиссер фильма «Иисус Христос — суперзвезда» Норман Джуисон умер в 97 лет
Норман Джуисон
Норман Джуисон (Фото: Michael Buckner / Getty Images)

Канадский режиссер Норман Джуисон, снявший фильм «Иисус Христос — суперзвезда» (экранизация одноименного мюзикла), умер в возрасте 97 лет. Об этом сообщил журнал The Hollwood Reporter со ссылкой на публициста Джеффа Сандерсона.

Режиссер умер 20 января у себя дома, сообщил он.

Джуисон родился 21 июля 1926 года в Торонто. В 1940-х служил в королевском флоте Канады, затем начал карьеру на телевидении в качестве постановщика музыкальных шоу.

Начиная с 1940-х снял более 30 кинокартин, в том числе фильмы «Полуночная жара» (1967), «Афера Томаса Крауна» (1968), «Скрипач на крыше» (1971), «Иисус Христос — суперзвезда» (1973), «Правосудие для всех» (1979), «Во власти Луны» (1987), «Ураган» (1999) и др. Почти в 50 проектах выступил продюсером, актером или сценаристом.

В Москве госпитализировали режиссера Митту
Общество
Александр Митта

Трижды номинирован на премию «Оскар» за фильмы «Скрипач на крыше», «Полуночная жара», и «Во власти Луны» («Лучшая режиссура»). Все они получили по несколько наград в разных номинациях. Работавшие с режиссером актеры получали номинацию на эту премию 12 раз.

Джуисон награжден премиями BAFTA (1968) и «Золотой глобус» (1972), а также
главным призом Московского кинофестиваля (1985); является лауреатом премии Гильдии режиссеров Америки (2011).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

В 1999 году получил от американской киноакадемии Премию имени Ирвинга Тальберга, которую вручают за выдающийся продюсерский вклад в развитие кинопроизводства.

В 1988 и 1998 годах Джуисон был удостоен звезд на голливудской и канадской «Аллеях славы». В 2001-м его именем был назван парк в центре Торонто.

Соболезнования в связи со смертью режиссера в X (ранее Twitter) выразил канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Он назвал Джуисона «величайшим повествователем Канады».

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
«Иисус Христос — суперзвезда» мюзикл режиссер
Материалы по теме
В Москве госпитализировали режиссера Митту
Общество
Умер режиссер дубляжа «Гарри Поттера» и «Догмы» Вячеслав Максаков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 23 января
EUR ЦБ: 95,89 (-0,5) Инвестиции, 22 янв, 16:51 Курс доллара на 23 января
USD ЦБ: 87,97 (-0,62) Инвестиции, 22 янв, 16:51
В России пятикратно выросло число ранних бронирований отелей на лето Общество, 09:00
Продажи водки в 2023 году остались близкими к рекордным Бизнес, 09:00
Что делать, если ваши ценные бумаги за рубежом заблокированы Pro, 08:56
Лавров обвинил США в игнорировании «доброй воли Путина» Политика, 08:32
В Киеве и Харькове прогремели взрывы Политика, 08:26
Эстонский генерал рассказал о русскоязычном батальоне Политика, 08:20
Какие 8 вопросов себе задать, чтобы поставить цель на год Pro, 08:16
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Ведущий онкологический центр в США обвинили в фабрикации исследований Общество, 08:14
Банки нарастили выдачу потребкредитов под залог автомобилей Финансы, 08:00
Умер режиссер фильма «Иисус Христос — суперзвезда» Норман Джуисон Общество, 07:44
Дело против Депардье о домогательствах закрыли Общество, 07:18
Власти предложили запретить дискриминацию при найме из-за службы в армии Экономика, 07:01
Киев раскрыл детали закона о гражданстве Политика, 06:58
В Минфине допустили повышение НДПИ для угля Бизнес, 06:22