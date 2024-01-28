В Германии около 100 тыс. человек вышли на митинг против правого экстремизма

В Германии около 100 тыс. человек вышли на митинг против АдГ

В немецком городе Дюссельдорф около 100 тыс. человек вышли на акцию протеста против правого экстремизма и правопопулистской партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), сообщает Tagesschau.

Протестующие выступили под лозунгом «Против АдГ — мы не молчим. Мы не отводим взгляда. Мы действуем!» По данным полиции города, акция началась в 12:00 по местному времени (14:00 мск) 27 января и закончилась спустя почти пять часов. Несмотря на то, что организаторы изначально указывали цифру в 30 тыс. человек, количество митингующих по ходу трехчасового шествия увеличилось до 100 тыс.

В полиции сообщили, что во время акции было зафиксировано несколько нарушений закона о собраниях, «в том числе пиротехнических». При этом в ведомстве ответили, что протестующие «продемонстрировали мирное взаимопонимание».

В январе вокруг АдГ произошел скандал. Издание Correctiv опубликовало расследование, в котором говорилось, что в ноябре 2023 года высокопоставленные члены партии провели встречу со сторонниками неонацистских взглядов, в том числе юристами, политиками, предпринимателями, врачами. На встрече обсуждалась возможность выслать из Германии миллионы человек: просителей убежища, иностранцев с видом на жительство и «неассимилированных граждан».

По данным издания, на встрече присутствовал Роланд Хартвиг, личный референт сопредседателя АдГ Алисы Вайдель. В АдГ, комментируя расследование, заявили, что он не разрабатывал политических стратегий и не имел представления об озвученном на встрече «плане по реэмиграции».

После этого, 14 января, в Берлине, Потсдаме и других городах Германии прошли митинги. В акции в центре Потсдама приняли участие около 10 тыс. человек, среди них были канцлер Германии Олаф Шольц и министр иностранных дел Анналена Бербок. В Берлине полиция сообщила о «нескольких тысячах» участников. Целью протестов организаторы назвали намерение «послать четкий сигнал» против АдГ и правого экстремизма и в защиту демократии.

20 и 21 января по всей Германии снова прошли митинги, в которых приняли участие более 1 млн человек. Акции протеста прошли в Франкфурте-на-Майне, Ганновере, Фрайбурге, Касселе, Кельне и других городах.