В Харькове и Одессе прозвучали взрывы

В Харькове и Одессе прозвучали взрывы

В Одессе повреждена инфраструктура, сообщили власти

Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщает «Cуспiльне». В регионе объявлена воздушная тревога.

Взрывы также раздаются в Одессе. В телеграм-канале Сил обороны юга Украины сообщается, что в городе работает ПВО.

О возгорании и повреждении инфраструктуры написал и глава областной военной администрации Олег Кипер; по его словам, пострадал один человек — он получил ожоги.

По данным мониторинговых пабликов, тревога также объявлена в Николаевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

