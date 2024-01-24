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Военная операция на Украине ,  
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В Харькове и Одессе прозвучали взрывы

В Харькове и Одессе прозвучали взрывы
Сюжет
Военная операция на Украине
В Одессе повреждена инфраструктура, сообщили власти
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщает «Cуспiльне». В регионе объявлена воздушная тревога.

Взрывы также раздаются в Одессе. В телеграм-канале Сил обороны юга Украины сообщается, что в городе работает ПВО.

О возгорании и повреждении инфраструктуры написал и глава областной военной администрации Олег Кипер; по его словам, пострадал один человек — он получил ожоги.

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По данным мониторинговых пабликов, тревога также объявлена в Николаевской области.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
 

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