В Харькове и Одессе прозвучали взрывы
В Харькове прозвучала серия взрывов, сообщает «Cуспiльне». В регионе объявлена воздушная тревога.
Взрывы также раздаются в Одессе. В телеграм-канале Сил обороны юга Украины сообщается, что в городе работает ПВО.
О возгорании и повреждении инфраструктуры написал и глава областной военной администрации Олег Кипер; по его словам, пострадал один человек — он получил ожоги.
По данным мониторинговых пабликов, тревога также объявлена в Николаевской области.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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