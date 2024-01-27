В Новой Каховке пенсионерка пострадала при массовой атаке дронов ВСУ
В результате массированной атаки украинских дронов на Новую Каховку пострадала одна женщина, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале.
«Били по гражданским объектам: по магазинам, жилым домам, объектам инфраструктуры. На улице Первомайской повреждено несколько единиц общественного и личного транспорта», — уточнил Сальдо.
По его словам, пострадавшей 70 лет. Пенсионерка получила ранение в ногу, ей оказали медицинскую помощь, ее жизнь вне опасности.
Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко также сообщил об атаке дронами. Он уточнил, что беспилотники ударили по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб «в самом центре города». Он назвал ранения женщины тяжелыми и отметил, что «врачи делают все, чтобы ее спасти».
Власти региона регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников на населенные пункты на левом берегу Днепра, который находится под контролем российских военных.
Новая Каховка — город в Херсонской области. Населенный пункт перешел под контроль российских войск почти сразу после начала военной операции на Украине. Херсонская область вошла в состав России осенью 2022 года по итогам референдума.
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