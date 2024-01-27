В Новой Каховке пенсионерка пострадала при массовой атаке дронов ВСУ

Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram Фото: SALDO_VGA / Telegram

В результате массированной атаки украинских дронов на Новую Каховку пострадала одна женщина, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в телеграм-канале.

«Били по гражданским объектам: по магазинам, жилым домам, объектам инфраструктуры. На улице Первомайской повреждено несколько единиц общественного и личного транспорта», — уточнил Сальдо.

По его словам, пострадавшей 70 лет. Пенсионерка получила ранение в ногу, ей оказали медицинскую помощь, ее жизнь вне опасности.

Глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко также сообщил об атаке дронами. Он уточнил, что беспилотники ударили по машинам волонтеров у входа в гуманитарный штаб «в самом центре города». Он назвал ранения женщины тяжелыми и отметил, что «врачи делают все, чтобы ее спасти».

Власти региона регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников на населенные пункты на левом берегу Днепра, который находится под контролем российских военных.

Новая Каховка — город в Херсонской области. Населенный пункт перешел под контроль российских войск почти сразу после начала военной операции на Украине. Херсонская область вошла в состав России осенью 2022 года по итогам референдума.