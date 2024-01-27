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Американцев предупредили об угрозе на Багамах после 18 убийств

Посольство США на Багамах предупредило об опасности курорта после 18 убийств
Фото: Jochen Tack / Imago / ТАСС
Фото: Jochen Tack / Imago / ТАСС

Посольство США на Багамских островах предупредило о небезопасности курорта для американцев из-за 18 убийств, совершенных там с начала года преступными группировками. Предупреждение опубликовали на сайте дипмиссии.

Дипломаты призвали быть предельно осторожными в восточной части острова Нью-Провиденс и при прогулках по ночам. Посольство рекомендовало не сопротивляться при попытках ограбления.

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Фото:Karen Toro / Reuters

В Госдепартаменте США пояснили, что большая часть преступлений происходит из-за борьбы между преступными бандами, от которой, в первую очередь, страдает местное население. «Насильственные преступления, такие как кражи со взломом, вооруженные грабежи и сексуальные посягательства, происходят как в туристических, так и нетуристических районах», — предупредили в ведомстве.

Премьер-министр Багамских островов Филип Брэйв Дэвис заявил, что уровень насилия стал пугающим, власти установят блокпосты и усилят полицейские патрули. 

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Посольство США США Багамские острова предупреждение криминал
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