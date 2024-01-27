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Общество ,  
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В Германии таможенники задержали украинского пенсионера с €455 тыс.

В аэропорту Мюнхена задержали украинского пенсионера с €455 тыс. наличными
Фото: zoll.de
Фото: zoll.de

Таможенники задержали 66-летнего украинского пенсионера с €455 тыс. наличными в аэропорту Мюнхена, сообщает Bild со ссылкой на таможенную службу Германии.

По данным таможенников, гражданин Украины находился рядом с терминалом на посадку в самолет, летевший на Кипр, при проверке он сообщил, что у него всего €300.

Позже к нему подошел еще один мужчина и при посадке вручил чемодан для ручной клади. Сотрудник таможни заметил это и потребовал открыть чемодан, в котором между одеждой нашел пачки купюр на общую сумму €455 тыс. Чемодан с деньгами изъяли.

Bild напомнила, что перевозимые суммы от €10 тыс. требуется декларировать. Мюнхенская таможенная служба начала расследование, проверяя, кому принадлежат деньги и не связаны ли они с отмыванием средств.

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В октябре 2023 года в Псковской области таможенники задержали украинку с миллионом гривен в нательных поясах. Женщина на легковом автомобиле пыталась выехать в Латвию, на границе ее остановили инспекторы. Она предъявила им часть денег в эквиваленте, не превышающем допустимую к вывозу норму. Затем таможенники нашли в салоне машины сумку с 200 тыс. украинских гривен, а также 924 тыс. гривен и $2,6 тыс., которые женщина спрятала в поясах.

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Теги
Германия Мюнхен Украина таможенная служба
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