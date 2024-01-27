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Экономика ,  
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Энергопотребление в России выросло почти на 5% на фоне холодов

Оператор энергосистемы России: потребление энергии выросло на 4,9% с начала года
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Энергопотребление в России выросло на 4,9% с начала года на фоне холодов. Об этом сообщил глава Системного оператора единой энергетической системы (ЕЭС) Федор Опадчий на полях выставки-форума «Россия», передает ТАСС.

«Рост — [на] 4,9% <...>. Пока мы видим на фоне холодов такой большой рост накопительным итогом по сегодняшний день [с начала года]», — сказал он.

В декабре Системный оператор ЕЭС зафиксировал исторический максимум потребления электрической мощности для России, который составил 168 765 МВт. Рекорд января 2023 года был превышен на 2821 МВт.

Новый максимум в Единой энергосистеме России также был достигнут в условиях холодов, когда среднесуточная температура составляла минус 21 градус.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В энергосистеме Сибири тогда также был установлен новый рекорд — при среднесуточной температуре минус 23,4 градуса потребление составило 33169 МВт (на 1331 МВт больше, чем в декабре 2012 года, когда был зафиксирован последний рекорд).

В период с 6 по 8 декабря исторические максимумы зарегистрировали и в некоторых региональных энергосистемах — в Красноярском крае, Иркутской и Калужской областях, в Татарстане, Ингушетии и Якутии.

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Теги
энергопотребление энергетика электроэнергия Выставка «Россия»
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