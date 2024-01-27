В «мумиях инопланетян» из Перу нашли клей и кости животных

Флавио Эстрада (Фото: Sebastian Castaneda / Reuters)

Судебно-медицинская экспертиза прокуратуры Перу проанализировала состав мумий, представленных в сентябре журналистом Хайме Мауссаном, и нашла в нем следы клея, бумаги, металла, а также костей животных и человека. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на отчет экспертов.

«Вывод простой: это куклы, собранные из костей животных с этой планеты, с использованием современных синтетических клеев. <...> Они не инопланетяне», — сказал судебный археолог Флавио Эстрада, руководивший анализом.

В сентябре 2023 года мексиканский журналист Хайме Мауссан представил в конгрессе Мексики «мумии», которые, как он утверждал, представляют собой останки «существ нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции».

Мауссан ссылался на результаты анализа, который, по его словам, показал, что ДНК мумий только на 30% отличается от генетического материала человека. Он утверждал, что останки нашли примерно в 2017 году на плато Наска в Перу.

Мумии представляют собой тела высотой около 60 см, с двумя глазами, ртом, двумя трехпалыми руками и парой ног. У них отсутствовали зубы. Мауссан утверждал, что Национальный автономный университет Мексики установил по итогам радиоуглеродного анализа, что телам более тысячи лет.

В ноябре 2023 года Мауссан вновь выступил в мексиканском конгрессе, отстаивая свою версию, его поддерживала группа перуанских врачей.

В 2017 году Мауссан уже представлял несколько обнаруженных в перуанской пустыне Наска мумий. Он утверждал, что это инопланетные существа и что самая большая мумия была женщиной. Радиоуглеродный анализ, с его слов, показал, что находке как минимум 1,7 тыс. лет.

Позднее ученые пришли к выводу, что останки имеют человеческое происхождение, а удлиненные черепа, были искусственно деформированы, предположительно, для религиозного ритуала. В отчете перуанской прокуратуры за тот год говорилось, что мумии — это «недавно изготовленные куклы, покрытые смесью бумаги и синтетического клея» для имитации наличия кожи.