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В «мумиях инопланетян» из Перу нашли клей и кости животных

Ученые нашли фрагменты животных и кости человека в мумиях инопланетян из Перу
Флавио Эстрада
Флавио Эстрада (Фото: Sebastian Castaneda / Reuters)

Судебно-медицинская экспертиза прокуратуры Перу проанализировала состав мумий, представленных в сентябре журналистом Хайме Мауссаном, и нашла в нем следы клея, бумаги, металла, а также костей животных и человека. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на отчет экспертов.

«Вывод простой: это куклы, собранные из костей животных с этой планеты, с использованием современных синтетических клеев. <...> Они не инопланетяне», — сказал судебный археолог Флавио Эстрада, руководивший анализом.

В сентябре 2023 года мексиканский журналист Хайме Мауссан представил в конгрессе Мексики «мумии», которые, как он утверждал, представляют собой останки «существ нечеловеческого происхождения, которые не являются частью нашей земной эволюции».

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Общество
Фото:Henry Romero / Reuters

Мауссан ссылался на результаты анализа, который, по его словам, показал, что ДНК мумий только на 30% отличается от генетического материала человека. Он утверждал, что останки нашли примерно в 2017 году на плато Наска в Перу.

Мумии представляют собой тела высотой около 60 см, с двумя глазами, ртом, двумя трехпалыми руками и парой ног. У них отсутствовали зубы. Мауссан утверждал, что Национальный автономный университет Мексики установил по итогам радиоуглеродного анализа, что телам более тысячи лет.

В ноябре 2023 года Мауссан вновь выступил в мексиканском конгрессе, отстаивая свою версию, его поддерживала группа перуанских врачей.

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В 2017 году Мауссан уже представлял несколько обнаруженных в перуанской пустыне Наска мумий. Он утверждал, что это инопланетные существа и что самая большая мумия была женщиной. Радиоуглеродный анализ, с его слов, показал, что находке как минимум 1,7 тыс. лет.

Позднее ученые пришли к выводу, что останки имеют человеческое происхождение, а удлиненные черепа, были искусственно деформированы, предположительно, для религиозного ритуала. В отчете перуанской прокуратуры за тот год говорилось, что мумии — это «недавно изготовленные куклы, покрытые смесью бумаги и синтетического клея» для имитации наличия кожи.

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инопланетяне мумия Перу ученые
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