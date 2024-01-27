США скорректируют пошлины на фосфорсодержащие удобрения из России

Власти США скорректируют компенсационные пошлины на российские фосфорсодержащие удобрения, следует из уведомления Минторга страны, размещенного в федеральном реестре.

Решение принято во исполнение постановления специализированного суда от 19 января. Компенсационные пошлины на фосфорсодержащие удобрения для компании «Апатит» (череповецкий химический кластер Группы «ФосАгро») устанавливаются на уровне 14,3%, для «Еврохима» — на уровне 23,77%, для остальных производителей — на уровне 16,3%.

Документ вступит в силу 29 января. Им пересматривается решение ведомства, принятое в феврале 2021 года. Тогда Минторг США установил пошлины на импорт фосфорсодержащих удобрений для «Апатита» на уровне 9,19%, для «Еврохима» — на уровне 47,05%, а для других компаний — 17,2%.

Позднее пошлины были пересмотрены. В ноябре 2023 года Минторг США объявил о введении компенсационных пошлин на уровне 28,5% на продукцию «Апатита». Американские власти считают, что компания получала субсидии, подпадающие под действие ограничительных мер США.