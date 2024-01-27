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Мурашко заявил о готовности системы здравоохранения России к «болезни Х»

Мурашко: система здравоохранения России подготовлена к гипотетической болезни Х

«Болезнь Х» — это лишь гипотетическая угроза, но российская система здравоохранения готова и к ней, заявил "РИА Новости" министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ряд реализуемых на сегодняшний день программ, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть», — сказал он.

По его словам, всегда нужно быть готовыми к более серьезным вспышкам заболеваемости и ситуациям, поэтому в России все делается для этого.

«Болезнь X», которая страшнее COVID. Что это и почему о ней все говорят
Life
Фото:Cheng Min / XinHua / Global Look Press

«Болезнь Х» — условное обозначение заболевания, которое потенциально способно спровоцировать пандемию. Предполагается, что ее может вызвать пока неизвестный человечеству микроорганизм. «Болезнь Х» обсуждали на Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января.

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения включила «болезнь Х» в список приоритетных заболеваний, чтобы ускорить выявление патогена, который потенциально может привести к новой пандемии. По оценкам организации, смертность от нее может быть в 20 раз выше, чем от COVID-19.

Роспотребнадзор считает, что интерес к «болезни Х» связан не с научными, а с экономическими причинами. По мнению ведомства, обсуждение этой темы выгодно крупным фармацевтическим компаниям.

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Михаил Мурашко болезнь здравоохранение
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