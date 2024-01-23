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На акции протеста во Франции армяне-нелегалы сбили семью фермеров

Во Франции армяне-нелегалы насмерть сбили женщину-фермера на акции протеста
Фото: Guillaume Horcajuelo / EPA / ТАСС
Фото: Guillaume Horcajuelo / EPA / ТАСС

Во Франции на акции протеста женщина-фермер погибла, а два члена ее семьи серьезно пострадали после того, как их на машине сбили армяне-нелегалы, сообщает Le Parisien.

Автомобиль пробил блокирующую границу из соломы, отделявшую протестующих от дороги. За соломенным блоком находилась семья из троих человек, водитель сбил их. Женщина погибла на месте, ее несовершеннолетняя дочь и муж находятся в тяжелом состоянии в больнице. Девочка пережила остановку сердца.

В машине находились семейная пара и ее друг. Они имеют армянское гражданство, власти приказали им покинуть страну. Ранее они не нарушали общественный порядок, полиция их не задерживала. По данным источника журнала, пара ждала решение об убежище с марта 2022 года.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

С января во Франции идут массовые акции протеста фермеров из-за грядущего повышения стоимости дизельного топлива, падения доходов из-за импорта украинского зерна в страну и сложности бюрократических процедур. Они блокируют дороги, в том числе тракторами и комбайнами.

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Теги
Армения Франция нелегалы ДТП протесты
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