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Вильфанд предупредил москвичей о снеге, потеплении и порывах ветра

Вильфанд предупредил о снегопаде, потеплении и порывистом ветре в Москве
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Москве во второй половине дня 23 января ожидаются повышение температуры до минус 1–3 градусов, снегопад и усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, снегопад, порывистый ветер и метель ожидаются с 15:00 до 10:00 следующего дня. В ночь на 24 января минимальная температура составит от минус 2 до минус 4 градусов. «А завтра уже от 0 до плюс 2 градусов в Москве, оттепельная погода. <...> Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега», — рассказал Вильфанд.

После снегопада высота снежного покрова в столице может увеличиться на 3–4 см, предупредил синоптик. Сейчас она достигает 38–45 см, что уже «очень много».

Синоптик сообщил о приближении к Москве теплого атмосферного фронта
Общество
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

Кроме того, вечером 23 января и утром 24 января прогнозируется гололедица. По словам Вильфанда, она будет «усиливаться и в среду, и в четверг, и в пятницу». 24 и 25 января температура воздуха будет выше нормы на 6–7 градусов, добавил синоптик. «С пятницы по воскресенье тоже выше нормы на 3–4 градуса, но все равно значения отрицательные», — сказал он.

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с порывами до 15 м/с и гололедицы. Предупреждение из-за ветра будет действовать до 09:00 24 января, из-за гололедицы — до 21:00 того же дня.

МЧС Москвы также выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Ведомство рекомендовало водителям автомобилей ехать на низкой скорости с увеличенной дистанцией от впереди идущего транспорта, избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев.

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Теги
Погода снег Роман Вильфанд Гидрометцентр Москва новости
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