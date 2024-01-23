Вильфанд предупредил москвичей о снеге, потеплении и порывах ветра
В Москве во второй половине дня 23 января ожидаются повышение температуры до минус 1–3 градусов, снегопад и усиление ветра до 17 м/с. Об этом сообщил РБК научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, снегопад, порывистый ветер и метель ожидаются с 15:00 до 10:00 следующего дня. В ночь на 24 января минимальная температура составит от минус 2 до минус 4 градусов. «А завтра уже от 0 до плюс 2 градусов в Москве, оттепельная погода. <...> Небольшие осадки в виде снега и мокрого снега», — рассказал Вильфанд.
После снегопада высота снежного покрова в столице может увеличиться на 3–4 см, предупредил синоптик. Сейчас она достигает 38–45 см, что уже «очень много».
Кроме того, вечером 23 января и утром 24 января прогнозируется гололедица. По словам Вильфанда, она будет «усиливаться и в среду, и в четверг, и в пятницу». 24 и 25 января температура воздуха будет выше нормы на 6–7 градусов, добавил синоптик. «С пятницы по воскресенье тоже выше нормы на 3–4 градуса, но все равно значения отрицательные», — сказал он.
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра с порывами до 15 м/с и гололедицы. Предупреждение из-за ветра будет действовать до 09:00 24 января, из-за гололедицы — до 21:00 того же дня.
МЧС Москвы также выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях. Ведомство рекомендовало водителям автомобилей ехать на низкой скорости с увеличенной дистанцией от впереди идущего транспорта, избегать внезапных маневров и парковать машины вдали от деревьев.
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы