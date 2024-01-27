Госдеп одобрил продажу Хорватии вертолетов Black Hawk на $500 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Хорватии вертолетов Black Hawk и связанного с ними оборудования на общую сумму примерно $500 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

Запрос правительства Хорватии к США касался приобретения восьми вертолетов UH-60M Black Hawk, 19 двигателей, 20 радиостанций спутниковой связи, 10 систем предупреждения о ракетной опасности, 20 встроенных GPS-систем и 18 пулеметов M240H к ним. Вместе с вертолетами Хорватия может получить сопутствующее оборудование, тренажеры, запчасти и учебные материалы.

«Эта продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем усиления безопасности страны — члена НАТО, которая остается важной силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», — заявил Пентагон.

Администрация США уведомила Конгресс об этом решении. У законодательного органа есть 30 дней на рассмотрение потенциальной сделки и ее возможное блокирование.

В марте 2023 года Вашингтон выделил Хорватии $140 млн на закупку новых вооружений в рамках программы финансирования иностранных вооруженных сил, сообщил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович. «Эти средства будут использованы для покупки новых вооружений в контексте военного сотрудничества с США», — сказал он.

Премьер сообщил, что Хорватия планирует закупить новую эскадрилью американских вертолетов в дополнение к имеющимся четырем вертолетам Black Hawk. Ранее два этих вертолета республика купила у США, а еще два получила в качестве помощи.