Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 100,7 (-0,24) Инвестиции, 01 авг, 16:55 Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 91,78 (+0,18) Инвестиции, 01 авг, 16:55
В Киеве прозвучали взрывы и сработала ПВО Политика, 02:50
Мужчина открыл стрельбу после драки во дворе дома в Балашихе Общество, 02:44
На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей Общество, 02:09
Агентство Fitch понизило рейтинг США с AAA до AA+ Экономика, 02:04
Госдеп США одобрил модернизацию РСЗО Финляндии на $395 млн Политика, 02:02
Жить с искусством: почему бизнесмены становятся меценатами РБК Стиль и СберПервый, 01:43
Штаб Трампа назвал обвинения против него попыткой вмешаться в выборы Политика, 01:26
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Мосбиржа пригрозила убрать акции «Детского мира» из котировального списка Финансы, 00:56
Умер композитор Александр Колкер Общество, 00:46
Боррель объявил об эвакуации граждан ЕС из Нигера Политика, 00:44
Трампу предъявили обвинения по делу о штурме Капитолия Политика, 00:38
Захарова связала неисполнение части зерновой сделки с «кознями США» Политика, 00:26
Кремль назвал условие возвращения России к зерновой сделке Политика, 00:09
Кто из звезд футбола переехал в Саудовскую Аравию этим летом Спорт, 00:00
Политика ,  
0 

Госдеп США одобрил модернизацию РСЗО Финляндии на $395 млн

Госдеп США разрешил сделку по модернизации РСЗО M270 MRLS для Финляндии на $395 млн

Госдеп США разрешил сделку по модернизации реактивных систем залпового огня (РСЗО) Финляндии на $395 млн, сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, ответственное за экспорт военной техники и оружия по межправительственным контрактам.

Власти Финляндии запросили модернизацию РСЗО M270A1, которые уже стоят на вооружении армии, до M270A2, сказано в заявлении. Сделка включает установку новых систем связи, управления боем и различного оборудования.

Модернизация, если сделку осуществят, будет отвечать целям Соединенных Штатов в сфере внешней политики и национальной безопасности, так как она укрепит оборону американских союзников по НАТО, отметили в Пентагоне. Кроме того, сделка «повысит способность Финляндии противостоять текущим и будущим угрозам, а также повысит оперативную совместимость с вооруженными силами США и других союзных сил», сказано в документе.

Власти уведомили Конгресс об этом решении. Парламент должен рассмотреть сделку в течение 30 дней. У законодателей есть право ее заблокировать. Если Конгресс согласует сделку, одним из основных подрядчиков, которым поручат реализацию контракта, станет компания Lockheed Martin.

M270A1 — это РСЗО американского производства, разработанная Lockheed Martin. Она способна запускать тактические ракеты семейства MLRS дальностью более 70 км. В модернизированных вариантах, в том числе A2, имеет улучшенную бронированную кабину для повышения выживаемости экипажа и модернизированную системы управления огнем.

Теги
Госдепартамент США США Финляндия модернизация РСЗО
Материалы по теме
Финляндия отказалась считать помощь Запада Украине «благотворительностью»
Политика
Госдеп США одобрил продажу Финляндии ракет для Stinger
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter