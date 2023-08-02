Госдеп США одобрил модернизацию РСЗО Финляндии на $395 млн

Госдеп США разрешил сделку по модернизации РСЗО M270 MRLS для Финляндии на $395 млн

Госдеп США разрешил сделку по модернизации реактивных систем залпового огня (РСЗО) Финляндии на $395 млн, сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, ответственное за экспорт военной техники и оружия по межправительственным контрактам.

Власти Финляндии запросили модернизацию РСЗО M270A1, которые уже стоят на вооружении армии, до M270A2, сказано в заявлении. Сделка включает установку новых систем связи, управления боем и различного оборудования.

Модернизация, если сделку осуществят, будет отвечать целям Соединенных Штатов в сфере внешней политики и национальной безопасности, так как она укрепит оборону американских союзников по НАТО, отметили в Пентагоне. Кроме того, сделка «повысит способность Финляндии противостоять текущим и будущим угрозам, а также повысит оперативную совместимость с вооруженными силами США и других союзных сил», сказано в документе.

Власти уведомили Конгресс об этом решении. Парламент должен рассмотреть сделку в течение 30 дней. У законодателей есть право ее заблокировать. Если Конгресс согласует сделку, одним из основных подрядчиков, которым поручат реализацию контракта, станет компания Lockheed Martin.