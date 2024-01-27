Космолет Virgin Galactic успешно сел после полета к границам космоса

Космолет Unity американской компании Virgin Galactic успешно завершил первый в 2024 году суборбитальный полет с коммерческим экипажем и приземлился в штате Нью-Мексико. Об этом компания сообщила в соцсети Х.

«С возвращением на Землю! Наши пилоты, экипаж и космолет безопасно приземлились в Spaceport America, Нью-Мексико», — сообщила Virgin Galactic.

Unity приземлился через 90 минут после взлета. Аппарат при помощи вспомогательного воздушного судна поднялся на высоту около 15 км, после чего отделился от носителя и при помощи собственного реактивного двигателя достиг высоты 85 км. Экипаж миссии Galactic 06 на несколько минут оказался в невесомости. После этого космолет начал снижение.

Согласно классификации ВВС США, на отметке 80,45 км находится граница космоса. Это ниже линии Кармана (100 км), где по классификации Международной авиационной федерации начинается космический полет.

На борту Unity находились шесть человек — два пилота и четверо туристов. Изначально Virgin Galactic не раскрыла личности пассажиров и пилотов космолета и сообщила только их родные страны и штаты США — Техас, Калифорния, Невада, Австрия и Украина. Позже компания обнародовала их имена. Среди пассажиров оказалась уроженка Украины, получившая гражданство США в 2004 году, Лина Бороздина. Как пишет «РБК Украина», она купила билет на космолет за 200 тыс. в 2005 году.

Это был шестой коммерческий полет на Unity и первый в 2024 году. Virgin Galactic ранее сообщила, что скоро выведет космолет из эксплуатации и разработает новый под названием Delta. В компании планируют, что он будет совершать полеты до двух раз в неделю.