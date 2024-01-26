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Военная операция на Украине ,  
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Путин заявил об отбитых контратаках в Соледаре

Путин: все контратаки в Соледаре в ДНР отбиты, идет движение вперед
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Александр Полегенько / ТАСС
Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российская армия успешно отбивает контратаки в Соледаре в ДНР и движется вперед, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи со студентами-участниками специальной военной операции.

«Там (в Соледаре. — РБК) ситуация была очень сложная, она и сейчас непростая, противник пытается там со всех сторон контратаковать, но ничего не получается», — сказал президент (цитата по ТАСС). Он отметил, что российские подразделения двигаются вперед по разным направлениям и «постепенно выходят на канал».

Путин добавил, что военные работают и выполняют свои задачи «очень слаженно и уверенно», а все контратаки — отбиты. «Движение вперед почти каждый день», — подчеркнул президент.

13 января 2023 года Минобороны сообщило о переходе Соледара под полный контроль российских войск.

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Соледар находится примерно в 75 км к северу от Донецка и в 10 км севернее Артемовска (украинское название — Бахмут). Украинский президент Владимир Зеленский в 2022 году назвал соледарское направление одним из самых «горячих и болезненных» для украинских сил.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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