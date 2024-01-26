В Тихом океане затопило остров с американской военной базой

В Тихом океане на Маршалловых островах затопило военную базу США, сообщает СNN со ссылкой на отчет армии США и видео из соцсетей.

Так, отчете армии говорится, что инфраструктуре острова был нанесен серьезный ущерб, на ее восстановление уйдут месяцы. Инцидент произошел 20 января, отмечает телеканал.

Метровые волны обрушились на остров Рой-Намюр около 9 часов вечера. В результате пострадал один человек. По данным CNN, еще в результате наводнения были повреждены жилищный комплекс, автомобильный комплекс, театр и часовня.

Командующий гарнизоном атолла Кваджалейн (USAG-KT), заявил, «непредвиденные гигантские волны» захлестнули северную точку острова, были лишь незначительные повреждения. CNN отмечает, что информации о затоплении военной базы в отчете не было, однако многочисленные видео и фотографии из соцсетей свидетельствуют об обратном.

В среднем на атолле Кваджалейн живут и работают около 1300 американцев.