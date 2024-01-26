В Словакии прошли митинги против уголовной реформы

В Словакии прошли митинги против правительственной реформы уголовного законодательства, передает Standart.

Как сообщила газета SME, в них приняли участие около 45 тыч. человек. Участники акций требовали от премьер-министра Роберта Фицо отказаться от проведения реформы.

Демонстрации начались в декабре 2023 года, тогда в стране также прошли акции протеста против плана правительства по упразднению спецпрокуратуры, которая занималась антикоррупционной деятельностью.

6 декабря правительство Словакии решило упразднить управление специальной прокуратуры, занимавшейся в том числе расследованием дел о коррупции. Премьер-министр утверждает, что спецпрокуратура нарушала права граждан и злоупотребляла полномочиями. В Брюсселе эта инициатива вызвала опасения по поводу подрыва верховенства закона в стране.

17 января Европарламент принял резолюцию и осудил намерение Словакии реформировать уголовное законодательство. Евросоюз заявил о готовности ограничить финансирование страны, если Роберт Фицо проведет планируемые реформы и распустит спецпрокуратуру.