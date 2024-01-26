 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Словакии прошли митинги против уголовной реформы

Standart: в Словакии прошли митинги против уголовной реформы правительства

В Словакии прошли митинги против правительственной реформы уголовного законодательства, передает Standart.

Как сообщила газета SME, в них приняли участие около 45 тыч. человек. Участники акций требовали от премьер-министра Роберта Фицо отказаться от проведения реформы.

Демонстрации начались в декабре 2023 года, тогда в стране также прошли акции протеста против плана правительства по упразднению спецпрокуратуры, которая занималась антикоррупционной деятельностью.

Словакия отменила запрет на культурное сотрудничество с Россией
Политика
Братислава, Словакия

6 декабря правительство Словакии решило упразднить управление специальной прокуратуры, занимавшейся в том числе расследованием дел о коррупции. Премьер-министр утверждает, что спецпрокуратура нарушала права граждан и злоупотребляла полномочиями. В Брюсселе эта инициатива вызвала опасения по поводу подрыва верховенства закона в стране.

17 января Европарламент принял резолюцию и осудил намерение Словакии реформировать уголовное законодательство. Евросоюз заявил о готовности ограничить финансирование страны, если Роберт Фицо проведет планируемые реформы и распустит спецпрокуратуру.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Словакия акция протеста реформа Роберт Фицо
Материалы по теме
Протесты в Аргентине против реформ Милея. Видео
Политика
На акции протеста во Франции армяне-нелегалы сбили семью фермеров
Общество
Польские протестующие разблокировали границу с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 96,64 (+0,47) Инвестиции, 25 янв, 16:30 Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,37) Инвестиции, 25 янв, 16:30
Гендиректор Пулково пожаловался на пристрастный досмотр шейхов Бизнес, 07:00
Выжившие при крушении самолета Falcon в Афганистане прилетели в Москву Общество, 06:57
Экс-дипломаты США объяснили конфликты с Россией «мифами и архетипами» Политика, 06:56
В Тихом океане затопило остров с американской военной базой Политика, 06:46
Биограф Зеленского раскрыл детали российско-украинских мирных переговоров Политика, 06:39
В России создали самый быстрый дрон из применяемых на спецоперации Политика, 06:36
Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО» Политика, 06:15
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Заключенного в Алабаме впервые в истории США казнили с помощью азота Общество, 06:02
Россияне рассказали, кем работали в студенческие годы Общество, 06:00
В Словакии прошли митинги против уголовной реформы Политика, 05:48
В Иркутской области задержали 19-летнего сторонника «Колумбайна» Общество, 05:36
СК опубликовал кадры с места крушения Ил-76 Политика, 05:13
Начальство стало реже раздражать россиян Общество, 05:00
Губернаторы из 25 штатов обвинили Байдена в нежелании защищать границу Политика, 04:54