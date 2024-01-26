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Военная операция на Украине ,  
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Нарышкин заявил о намерении Запада устроить революцию в России

Нарышкин: Запад намерен устроить революцию в России
Сюжет
Военная операция на Украине

Запад намерен устроить революцию и в России, аявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в интервью «РИА Новости».

«Действительно, надо отдать должное, на их счету и трагедия так называемой «арабской весны» с ее хаосом, тысячами и тысячами смертей и с разрухой. На счету западных стран, прежде всего Соединенных Штатов, и трагедия украинского «евромайдана», последствия которого мир продолжает расхлебывать до сегодняшнего дня», — сказал он.

По словам Нарышкина, западные разведывательные службы, в частности американские, «искренне поверили в могущество своей технологии по свержению так называемых неугодных режимов» и решили таким же образом справиться с Россией.

«Ничего из этого, конечно, не получилось и не получится», — отметил директор СВР.

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Нарышкин также предупредил о провокациях из-за «поражения» Запада на Украине.

«Сегодня, когда Запад терпит поражение на территории Украины, вероятность проведения самых разных провокаций очень высока», — сказал Нарышкин.

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Действие таких провокаций и их продолжительность будут очень кратковременны, так как в современном мире «любая тайная информация, в том числе и ложь, очень быстро становится явной».

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Теги
Сергей Нарышкин Запад революция
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