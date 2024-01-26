Песков заявил об опасности для Калининграда в стратегическом плане
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «милитаристские» и «русофобские» настроения в Прибалтике опасны для Калининграда в стратегическом плане. Об этом он сказал в эфире Первого канала.
«Опасности, безусловно, присутствуют, опасность в стратегическом плане. Потому что вы видите, какие милитаристские настроения сейчас в Европе, в соседней Прибалтике и так далее», — сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС).
Когда представителя Кремля спросили о поездке Владимира Путина в Калининградскую область, он, комментируя ситуацию в регионе, отметил, что соседние страны «пронизаны русофобскими настроениями» и «затягивают к себе на территорию все больше и больше военных объектов, просто военных, военной техники, относящейся к альянсу».
Песков отметил, что Калининград — неотъемлемая часть России, и для властей важно, чтобы вся система жизнеобеспечения области была в рабочем состоянии.
Также Песков считает, что антироссийская линия Запада сейчас находится «на пике», и нынешние крупнейшие учения НАТО — лишнее тому доказательство.
По словам пресс-секретаря, Запад занимает совершенно четкую антироссийскую позицию, которая определяется НАТО. А риторику альянса определяют «за океаном, в Вашингтоне».
Калининградская область — самый западный регион России. Географически он отделен от страны и существует в виде эксклава в Прибалтике. На юге область граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой.
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