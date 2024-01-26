 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Песков заявил об опасности для Калининграда в стратегическом плане

Песков: «милитаристские и русофобские настроения» Европы опасны для Калининграда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «милитаристские» и «русофобские» настроения в Прибалтике опасны для Калининграда в стратегическом плане. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

«Опасности, безусловно, присутствуют, опасность в стратегическом плане. Потому что вы видите, какие милитаристские настроения сейчас в Европе, в соседней Прибалтике и так далее», — сказал пресс-секретарь (цитата по ТАСС).

Когда представителя Кремля спросили о поездке Владимира Путина в Калининградскую область, он, комментируя ситуацию в регионе, отметил, что соседние страны «пронизаны русофобскими настроениями» и «затягивают к себе на территорию все больше и больше военных объектов, просто военных, военной техники, относящейся к альянсу».

Песков отметил, что Калининград — неотъемлемая часть России, и для властей важно, чтобы вся система жизнеобеспечения области была в рабочем состоянии.

Песков ответил на вопрос о маршруте полета Путина в Калининград
Политика
Владимир Путин

Также Песков считает, что антироссийская линия Запада сейчас находится «на пике», и нынешние крупнейшие учения НАТО — лишнее тому доказательство.

По словам пресс-секретаря, Запад занимает совершенно четкую антироссийскую позицию, которая определяется НАТО. А риторику альянса определяют «за океаном, в Вашингтоне».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Калининградская область — самый западный регион России. Географически он отделен от страны и существует в виде эксклава в Прибалтике. На юге область граничит с Польшей, а на севере и востоке — с Литвой.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Дмитрий Песков Калининград русофобия
Материалы по теме
Песков ответил на вопрос о маршруте полета Путина в Калининград
Политика
Путин прибыл в Калининград
Политика
Кремль отказался считать поездку Путина в Калининград посланием НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 26 января
EUR ЦБ: 96,64 (+0,47) Инвестиции, 25 янв, 16:30 Курс доллара на 26 января
USD ЦБ: 88,66 (+0,37) Инвестиции, 25 янв, 16:30
Нарышкин заявил, что MI-6 готовит украинские ДРГ для провокаций на АЭС Политика, 03:46
WP узнала, что позиция Трампа осложняет выделение $60 млрд Украине Политика, 03:38
Песков заявил об опасности для Калининграда в стратегическом плане Политика, 02:54
Кулеба призвал не считать неудачи ВСУ предлогом для сокращения помощи Политика, 02:52
Песков заявил, что Россия была и будет открыта к переговорам по Украине Политика, 02:20
В Госдепе назвали «очень талантливым» экономическое руководство России Политика, 01:51
Посол России передал парламенту Франции обращение Госдумы по наемникам Политика, 01:42
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Полянский заявил, что США и ФРГ могут стать соучастниками крушения Ил-76 Политика, 01:20
Apple разрешит пользователям в ЕС загружать сторонние приложения Технологии и медиа, 01:02
США запретили России участвовать в заседании совета по зерну Политика, 01:00
Глава Минфина США назвала госдолг страны в $34 трлн «пугающим» Экономика, 00:26
Суд в США приговорил российского хакера Дунаева почти к 5,5 годам тюрьмы Политика, 00:12
Google обязали вернуть приложение 2ГИС в сервис Google Play Технологии и медиа, 00:00
Россиянам предложили новый способ ввода самозапрета на кредиты Финансы, 00:00