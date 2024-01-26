США запретили России участвовать в заседании совета по зерну
США запретили российским дипломатам участвовать в заседании Международного совета по зерну, который прошел 24 января в Новом Орлеане. Об этом сообщила пресс-служба посольства России в США.
«Подобным поступком США наглядно продемонстрировали, что готовы нарушить свои обязательства как страны-организатора многосторонних встреч», — говорится в сообщении.
В посольстве призвали американские власти оценить последствия «курса на эрозию двусторонних отношений». В ведомстве отметили, что участие России востребовано другими странами и необходимо для принятия «эффективных решений по вопросам, волнующим весь мир».
Россия является одним из крупнейших в мире производителей зерна, а также самым крупным экспортером. В 2022 году общая выручка от продажи агропродукции в другие страны составила около $41,7 млрд, тогда в России был собран рекордный урожай — 153,8 млн т в чистом весе. В 2023 году Минсельхоз оценивал экспорт продовольствия из России в $45 млрд.
В середине января нижняя палата конгресса США приняла законопроект No Russian Agricultural Act. Он подразумевает начало работы американских властей над снижением зависимости США и других стран от сельскохозяйственной продукции из России.
«Коммерсантъ» со ссылкой на письмо руководителя «Агроэкспорта» — подведомственого Минсельхозу центра — писал, что закон «вызвал беспокойство» у российских властей. Источник газеты уточнил, что письмо было разослано в том числе отраслевым ассоциациям. «Агроэкспорт» собирает позиции участников рынка, создавая базу для международных споров.
Москва считает санкции незаконными. Российские власти неоднократно заявляли, что ограничения больше вредят тем, кто их вводит.
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