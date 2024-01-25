Биограф Зеленского рассказал о совете создать правительство в изгнании

До начала российской военной операции на Украине несколько западных лидеров призвали Владимира Зеленского остаться за границей и начать формировать правительство в изгнании, утверждается в книге The Showman Саймона Шустера

Владимир Зеленский (Фото: John Moore / Getty Images)

В день выступления президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по международной безопасности 19 февраля 2022 года несколько западных лидеров призвали его не возвращаться в Киев и начать формировать правительство в изгнании. Об этом в книге об украинском президенте The Showman, с которой ознакомился РБК, написал корреспондент журнала Time Саймон Шустер.

Предложение бежать из страны, говорится в книге, усилило впечатление Зеленского о том, что даже его ближайшие союзники списали его со счетов. «Это напомнило мне его состояние в ноябре 2019 года, накануне его первых переговоров с [президентом России Владимиром] Путиным [в Париже], когда он сказал мне, что не может доверять никому из своих союзников на Западе. Тогда одиночество его положения причиняло ему боль. Теперь это, казалось, злило его», — пишет Шустер. В ответ на предложение не возвращаться Зеленский с улыбкой ответил: «Я позавтракал в Киеве. И поужинаю там же».

Перед речью в Мюнхене у Зеленского была встреча с американской делегацией во главе с вице-президентом Камалой Харрис. Тогда, по словам участников встречи, американцы сообщили, что «вторжение неизбежно». До этого многочисленные источники в Белом доме сообщали, что конфликт начнется с волны кибератак, ракетного обстрела и воздушных бомбардировок, а президент США Джо Байден в разговоре с европейскими союзниками называл конкретную дату — 16 февраля. «Эта дата пришла и ушла. Но американские предупреждения не утихали», — пишет Шустер. По его словам, украинское руководство не верило американским разведданным, но считало, что это хорошая возможность получить от Запада больше поддержки.

На прогнозы США у Зеленского был ответ: российская угроза существовала с 2014 года, и Киев рад, что американцы ее наконец признали, поэтому отвечать на нее им надо вместе. Для начала, по замыслу властей Украины, США следовало бы ввести против России экономические и финансовые санкции. Зеленский также просил вооружения — ракетные комплексы Stinger и Javelin, боевые самолеты и зенитные батареи. Но ни одно из этих предложений не показалось Харрис приемлемым.

Как пишет Шустер, в Мюнхене украинская делегация убедилась в том, что некоторые их западные союзники были уверены в неизбежности поражения Украины и, по оценке украинской стороны, склонялись к тому, чтобы Киев и Москва заключили сделку на российских условиях. Посредником в переговорах хотел выступить канцлер Германии Олаф Шольц, который за два дня до конференции встретился с Путиным в Москве. Одним из возможных пунктов потенциальной сделки мог быть отказ Украины от членства в НАТО. Зеленский понимал, что вступить в альянс в ближайшие годы Киев не сможет, и был готов пойти на компромисс по этому вопросу, пишет Шустер, но он не собирался отказываться от территорий.