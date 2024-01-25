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В больнице в Тегеране произошел сильный пожар

ISNA: сильный пожар произошел в больнице в Тегеране, 80 человек эвакуированы

В больнице в Тегеране произошел сильный пожар
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В тегеранской больнице Ганди произошел пожар, огонь охватил несколько этажей, сообщает агентство ISNA со ссылкой на представителя пожарной службы столицы Ирана Сейеда Джелала Малеки.

«В больнице Ганди произошел пожар, на место отправили несколько пожарных машин», — сказал Малеки.

Позже он сообщил, что огонь удалось локализовать. Малеки утверждает, что пострадавших нет. Причины инцидента неизвестны.

Пожар начался с восточного фасада, из-за материала обшивки огонь быстро распространился и перекинулся на внутреннюю часть здания. Одна группа пожарных приступила к тушению, вторая в это время проводила обход этажей. Пациенты были эвакуированы благодаря слаженным действиям работников пожарной службы и медперсонала, отметил Малеки.

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Когда стало известно о возгорании, городская служба скорой помощи была поднята по тревоге, к больнице отправили восемь машин, сообщил глава неотложной помощи Тегерана Мохаммад Исмаил Тавакли. Пациентов решили эвакуировать в другие медицинские центры.

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Эту информацию подтвердил замминистра здравоохранения Ирана Саид Карими. По его словам, в другие больницы переведены 80 пациентов, среди них есть те, кто находился в тяжелом состоянии.

На место пожара прибыли заместитель прокурора Тегерана и специальный следователь, сообщает агентство IRNA. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

В ноябре 2023 года в наркологической клинике города Ленгеруд в провинции Гилян случился пожар, в результате которого погибли 32 человека, 17 пострадали, передавало ISNA. У пострадавших были ожоги от 40 до 60% тела. Возгорание началось из-за поломки обогревателя, а сам центр лечения наркозависимости был переполнен, уточнил заместитель губернатора Гиляна по политическим и социальным вопросам Мохаммад Джалаи.

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