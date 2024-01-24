В Белграде подняли вертолеты на тушение пожара в торговом центре

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В Белграде загорелся Китайский торговый центр, об этом сообщает местный телеканал РТС со ссылкой на МВД Сербии.

Пожар тушат 72 пожарных с 18 автомобилями, а также два вертолета МВД. Сообщение о возгорании поступило в 6:57.

Глава департамента по чрезвычайным ситуациям МВД Сербии Лука Чаушич сообщил, что причиной возгорания стали газовые баллоны из ресторана быстрого питания, а неподалеку от них находились легковоспламеняющиеся материалы, поэтому огонь быстро разгорелся.

На месте дежурит скорая помощь, но сообщений о пострадавших пока не поступало.

Этот же торговый центр уже горел в 2021 году. Тогда пожарные тушили возгорание, которое началось со старой части торгового центра, более девяти часов. Кроме одного пожарного, никто не пострадал. Командир белградской пожарной охраны Милош Майсторович отмечал: «На этот раз мы вмешались, пожалуй, с самыми большими силами в истории Белградской пожарно-спасательной бригады».