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Политика ,  
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Путин открыл крупнейший в России завод компонентов для солнечных батарей

Путин дал старт крупнейшему в России производству компонентов солнечных батарей
Владимир Путин&nbsp;
Владимир Путин  (Фото: Павел Бедняков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин во время визита в Калининград открыл по видеосвязи крупнейшее в России предприятие по производству компонентов для солнечных батарей «Энкор», сообщает ТАСС.

«Конечно, с удовольствием, начинайте», — ответил Путин на вопрос, можно ли дать старт производству.

Новое предприятие позволяет выпускать свыше 200 млн кремниевых пластин в год, сообщил на церемонии открытия глава Минпромторга России Денис Мантуров. Он также анонсировал открытие второго производства.

«Уверен, что второй завод в ближайшее время тоже будет запущен, вступит в строй, будет создана полноценная площадка для развития альтернативной энергетики», — сказал Путин.

Путин прибыл в Калининград
Политика
Владимир Путин

Сопредседатель Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) Виктор Вексельберг, комментируя открытие завода, рассказал, что на предприятии создано более 700 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов. Продукция завода поможет защитить отрасль от «конъюнктурных колебаний», а солнечная энергетика может решить проблему энергодефицита в промышленных центрах, переживающих бурный рост, отметил предприниматель.

Завод «Энкор» — один из крупнейших в России в своей области. Промышленный комплекс спроектировали и построили за два года. Мощности предприятия хватит, чтобы выращивать слитки и производить пластины монокристаллического кремния для батарей, способных выдавать до 1,3 ГВт в год.

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25 января Путин прибыл с визитом в Калининград. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, анонсируя поездку, сказал, что Путин посетит Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта, где встретится и пообщается со студентами, проведет совещание с губернатором Антоном Алихановым и откроет в режиме видео-конференц-связи предприятие «Энкор».

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Владимир Путин предприятие солнечные батареи
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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