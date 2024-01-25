Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказании за треш-стримы

Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы

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Госдума приняла в первом чтении два законопроекта о наказании за треш-стримы, следует из данных Системы обеспечения законодательной деятельности.

Первый законопроект вносит изменения в ст. 13.15 КоАП России, дополняя ее 12-й частью. Этот пункт предполагает административную ответственность за выложенные в Сеть фото и видео с правонарушениями или призывами к ним, в том числе по мотивам расовой, национальной или религиозной ненависти.

Штраф для наказанных по этой статье составит от 200 тыс. до 600 тыс. руб. Для должностных лиц и нижний, и верхний пороги будут выше на 100 тыс. руб.: минимальное наказание зафиксировано на отметке 300 тыс. руб., максимальное — 700 тыс. руб. Кроме того, проект закона предусматривает конфискацию камер и другого записывающего оборудования.

Второй проект закона усиливает ответственность за публичную демонстрацию — в интернете и СМИ — умышленного преступления. Для десяти видов преступлений их совершение во время стрима станет отягчающим обстоятельством. Среди них убийство, умышленное причинение тяжкого, средней тяжести и легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, а также использование рабского труда.

Помимо этого, осужденные за эти преступления стримеры будут лишены права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью. Такая мера позволит судам ограничивать им доступ к интернету.

Пакет законопроектов был внесен в Госдуму 7 декабря 2023 года. О том, что такие поправки готовятся, стало известно в марте. Изначально стримеров-физлиц планировали штрафовать на 100–200 тыс. руб., юрлиц — от 500 тыс. до 1 млн руб.

В мае о необходимости установления уголовной ответственности за треш-стримы заявил глава СК Александр Бастрыкин. Он отметил, что треш-стримы несут жестокость, и напомнил об Ильназе Галявиеве, который в 2021 году устроил массовое убийство в казанской гимназии. По словам Бастрыкина, он сделал это, «напитавшись в интернете разными сумасбродными идеями, возомнил себя богом».