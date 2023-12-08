Клишас призвал оперативно рассмотреть законопроект о запрете треш-стримов

Андрей Клишас (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас назвал важной тему запрета и блокировки треш-стримов, в ходе которых в Сети транслируются сцены жестокости.

«Надеюсь, что Госдума оперативно рассмотрит внесенный законопроект», — подчеркнул Клишас.

Первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова рассказала ТАСС, что пакет законопроектов, запрещающих треш-стримы, могут быть приняты в весеннюю сессию.

Ранее, 7 декабря, группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму пакет законопроектов о запрете распространения фото- и видео с изображением жестокости, в том числе треш-стримов.

Треш-стрим — это вид прямого эфира в Сети, ведущий которого совершает с гостями (реже — с собой) унизительные и вредящие здоровью действия. За это зрители посылают ему пожертвования, зачастую с указаниями, что дальше стоит сделать с «жертвой», а ведущие их исполняют.

Один из авторов проекта о запрете треш-стримов глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев обратил внимание на то, что последние несколько лет интернет «стал рассадником для общедоступных трансляций, в которых опасные и просто больные люди издеваются над другими людьми или животными в прямом эфире».

В числе основных положений предложенного проекта закона:

административная ответственность для граждан предусмотрена в виде штрафа в размере от 200 тыс. до 600 тыс. руб., для должностных лиц — от 300 тыс. до 700 тыс. руб.;

факт ведения треш-стрима будет отягчающим обстоятельством и квалифицирующим признаком по десяти статьям УК (убийство, умышленное причинение тяжкого, средней тяжести или легкого вреда здоровью, побои, истязание, угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, похищение человека, незаконное лишение свободы, использование рабского труда);

суд сможет накладывать запрет на ведение деятельности и занятие определенных должностей;

соцсети будут обязаны мониторить и удалять данный контент.

Также будет запрещено «распространение фото- и видеоматериалов с изображением противоправных деяний, совершенных с жестокостью» и призывы к совершению подобных действий.

В мае глава СК Александр Бастрыкин предложил установить уголовную и административную ответственность для треш-стримеров и потребителей такого контента. Он рассказал, как следователи расследуют дела о подростковой жестокости. «Девочки зверски избивают свою одноклассницу ногами, снимают на телефон и выкладывают в YouTube, наслаждаясь и своей жестокостью и унижением слабого», — поделился Бастрыкин.