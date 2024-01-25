Кадры приговора суда Игорю Стрелкову

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Бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова суд приговорил к четырем годам колонии общего режима. Его признали виновным по делу о призывах к экстремистской деятельности через интернет (ч. 2 ст. 280 УК).

Защита заявила, что обжалует приговор Стрелкову.