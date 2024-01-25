ФСБ предостерегла жителя Ростова-на-Дону от госизмены

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В Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ объявили официальное предостережение местному жителю, который планировал сотрудничать с украинскими спецслужбами. Об этом РБК сообщили в региональном управлении ФСБ.

«В Ростовской области пресечена попытка сотрудничества местного жителя с украинской разведкой. УФСБ России по Ростовской области объявлено официальное предостережение жителю региона о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного ст. 275 УК России «Государственная измена», — говорится в сообщении.

По данным ФСБ, россиянин установил контакт с кадровым сотрудником специальных служб Украины в мессенджере для оказания ему содействия. Это создало условия для совершения преступления по статье о госизмене (ст. 275 УК). Передать информацию или совершить преступление мужчина не успел.

С начала российской военной операции на Украине ФСБ регулярно отчитывается о выявлении россиян, которые сотрудничали с украинскими спецслужбами и организациями.

В частности, 10 января ведомство сообщило об аресте жителя Новоалтайска за передачу сведений об объектах Минобороны в регионе украинской террористической организации. Против него возбудили дело по ст. 275 УК (государственная измена), ему грозит до пожизненного срока лишения свободы.

Глава ФСБ Александр Бортников в декабре 2023 года предупредил, что украинская сторона усиливает деятельность по вербовке и засылке агентов в Россию. По его словам, спецслужбам удается противостоять такой деятельности.