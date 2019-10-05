Число жертв поджога на студии аниме в Японии возросло до 36

Число жертв погибших в результате произошедшего в июле поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото возросло до 36 человек, сообщает Kyodo.

По данным агентства, 4 октября одна из пострадавших, находившаяся в больнице, скончалась от ожогов. Еще более 20 человек до сих пор остаются в медицинских учреждениях. В июле СМИ сообщали о 33 погибших.

Пожар в здании студии произошел 18 июля, на месте поджога обнаружили холодное оружие. По данным службы пожарной охраны Киото, в офисе студии находились около 70 человек, многих погибших обнаружили на лестнице, которая ведет на крышу здания. Поджигателем оказался 41-летний мужчина. По словам очевидцев, во время инцидента он кричал: «Умри!». Злоумышленника задержали и доставили в больницу с ожогами лица и груди. Позже поджигатель сообщил полицейским, что использовал некую горючую жидкость. Свои действия он объяснил тем, что в студии у него «украли идею новеллы».