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Турция сохранила запрет на пропуск военных кораблей в Черное море

«РИА Новости»: Турция сохранила запрет на допуск военных кораблей в Черное море
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images
Фото: Andreea Campeanu / Getty Images

Позиция Турции по недопуску военных кораблей в Черное море не изменилась, сообщил источник «РИА Новости» в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Никаких изменений в нашей позиции нет. Конвенция Монтрё соблюдается», — сказал собеседник агентства, комментируя заявления США о намерении обсудить судоходство в Черном море.

Конвенция Монтрё — документ, дающий Турции право контролировать проливы Босфор и Дарданеллы, которые соединяют Черное и Средиземное моря. Конвенцию приняли на Конференции о режиме Черноморских проливов в июле 1936 года в Швейцарии с участием девяти стран, в том числе СССР, Великобритании и Греции.

Согласно документу, торговые суда могут свободно идти через проливы в мирное и военное время. После начала военной операции России на Украине Турция воспользовалась конвенцией и запретила проходить через проливы военным кораблям стран-участниц конфликта и других неприбрежных стран.

Турция, Румыния и Болгария создадут противоминную группу в Черном море
Политика
Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Ранее помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что США хотят обсудить с Турцией вопрос допуска военных кораблей в Черное море. По ее словам, в регионе нужно добиться благоприятной среды для нормального коммерческого судоходства.

Уолландер также напомнила, что Турция, Румыния и Болгария договорились создать противоминную военно-морскую группу в Черном море. «Мы приветствуем это, потому что это будет очень важно не только для Украины, но и для коммерческого судоходства и судоходства в целом в Черном море, которое является международным водоемом», — сказала она тогда.

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Теги
Турция Черное море военные корабли США
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