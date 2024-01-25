Турция сохранила запрет на пропуск военных кораблей в Черное море

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Позиция Турции по недопуску военных кораблей в Черное море не изменилась, сообщил источник «РИА Новости» в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«Никаких изменений в нашей позиции нет. Конвенция Монтрё соблюдается», — сказал собеседник агентства, комментируя заявления США о намерении обсудить судоходство в Черном море.

Конвенция Монтрё — документ, дающий Турции право контролировать проливы Босфор и Дарданеллы, которые соединяют Черное и Средиземное моря. Конвенцию приняли на Конференции о режиме Черноморских проливов в июле 1936 года в Швейцарии с участием девяти стран, в том числе СССР, Великобритании и Греции. Согласно документу, торговые суда могут свободно идти через проливы в мирное и военное время. После начала военной операции России на Украине Турция воспользовалась конвенцией и запретила проходить через проливы военным кораблям стран-участниц конфликта и других неприбрежных стран.

Ранее помощник американского министра обороны по вопросам международной безопасности Селеста Уолландер заявила, что США хотят обсудить с Турцией вопрос допуска военных кораблей в Черное море. По ее словам, в регионе нужно добиться благоприятной среды для нормального коммерческого судоходства.

Уолландер также напомнила, что Турция, Румыния и Болгария договорились создать противоминную военно-морскую группу в Черном море. «Мы приветствуем это, потому что это будет очень важно не только для Украины, но и для коммерческого судоходства и судоходства в целом в Черном море, которое является международным водоемом», — сказала она тогда.