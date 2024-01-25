В Приморье из-за пожара с рудника «Николаевский» вывели 68 горняков

Фото: dalnegorsk-mo.ru

Возгорание на руднике «Николаевский» ликвидировано на площади около 10 кв.м. Погибших и пострадавших нет, об этом сообщает ГУ МЧС по Приморскому краю в своем Telegram канале.

По данным МЧС региона, сообщение о задымлении на горизонте минус 275 м. поступило 25 января утром. На поверхность было эвакуировано 68 горняков, которые находились на руднике.

Рудник принадлежит компании «Дальполиметалл». Предприятие выпускает свинцовый и цинковый концентраты. Само предприятие основано еще в 1897 году.

На горно-металлургическом комплексе "Дальполиметалл" уже происходило обрушение породы в марте 2021 года. ЧП произошло на руднике «Королевский», там находились 30 человек, 28 из них были эвакуированы.

На руднике «Второй Советский» в городе Дальнегорске Приморского края в декабре 2021 года произошло обрушение породы, пострадал один человек. Всего в руднике находились 16 человек, из них четыре человека на аварийном участке. Один человек попал под закол породы.