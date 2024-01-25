В Днепропетровской области заявили о разрушениях на одном из предприятий
На предприятии в Криворожском районе Днепропетровской области произошел пожар, были зафиксированы разрушения конструкций, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале.
«На одном из предприятий есть разрушения. Там загорелось здание. Спасатели пожар потушили», — написал Лысак, уточнив, что погибших и пострадавших нет.
Точно пострадавшую организацию он не назвал.
В ночь на 25 января в Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявляли воздушную тревогу. В Одессе прогремели взрывы. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал о повреждении промышленного объекта в городе, а также об одном пострадавшем, человек получил ожоги.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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