В Днепропетровской области заявили о пожаре и разрушениях на предприятии

В Днепропетровской области заявили о разрушениях на одном из предприятий

Фото: dsns_telegram / Telegram

На предприятии в Криворожском районе Днепропетровской области произошел пожар, были зафиксированы разрушения конструкций, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в телеграм-канале.

«На одном из предприятий есть разрушения. Там загорелось здание. Спасатели пожар потушили», — написал Лысак, уточнив, что погибших и пострадавших нет.

Точно пострадавшую организацию он не назвал.

В ночь на 25 января в Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявляли воздушную тревогу. В Одессе прогремели взрывы. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщал о повреждении промышленного объекта в городе, а также об одном пострадавшем, человек получил ожоги.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.