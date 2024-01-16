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Военная операция на Украине ,  
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Сенаторы оценили идею о военном флоте нейтральных стран в Черном море

Сенатор Климов раскритиковал идею военного флота нейтральных стран в Черном море
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: MC3 Jeremy Boan / Zuma / ТАСС
Фото: MC3 Jeremy Boan / Zuma / ТАСС

Страны, которые не относятся к причерноморским, не могут вводить в Черное море свои боевые корабли, как это было предложено на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ), заявил «РИА Новости» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Ранее на ВЭФ в Давосе представили доклад, в котором выдвинули идею создать военно-морской флот нейтральных стран для сопровождения торговых судов. «В настоящее время риск для поставок зерна и удобрений из портов Черного моря должен быть снижен путем создания военно-морской оперативной группы нейтральных стран, которая могла бы сопровождать суда, проходящие транзитом через Черное море, чтобы помочь обеспечить стабильность на мировых продовольственных рынках», — говорится в тексте доклада.

По мнению Климова, воспринимать такое предложение всерьез как международное решение не стоит, так как ВЭФ — это не межгосударственное объединение.

«Есть правила морского судоходства, есть соответствующее соглашение по поводу правил прохождения Босфора. <...> То есть они рассуждают о том, что они вводят какие-то военные силы в Черное море, а по этому соглашению страны, не являющиеся черноморскими, не имеют права введения своих боевых кораблей, в случае если там находится конфликт», — отметил сенатор.

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Фото:Hristo Rusev / Getty Images

Член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «РИА Новости» заявил, что западным странам нужен такой союз для оказания помощи Украине, в частности для зерновой сделки, но вряд ли в это объединение войдут многие.

«Вопрос возникает о нейтральных странах Черноморского бассейна — это либо страны НАТО: Турция, Грузия — абсолютно понятны нам эти страны, есть уверенность, что они в подобной акции участвовать не будут. Если речь идет о странах, которые находятся далеко за пределами Черноморского бассейна — в Средиземном море или вообще откуда, то 99%, что эти страны тоже не будут участвовать в подобной акции», — предположил сенатор.

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Первой причиной тому, как он подчеркнул, может стать опасность в сопровождении грузов из риска подрыва на минах. «Во-вторых, если они участвуют в подобных действиях, то они фактически выступают союзниками Украины в этом вопросе. В-третьих, где вообще уверенность, что они будут сопровождать или помогать перевозить гуманитарные грузы?» — добавил Цеков.

Теги
Черное море военно-морской флот ВЭФ Андрей Климов сенаторы
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