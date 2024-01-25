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Аэропорт Сочи заработал в штатном режиме

Росавиация: аэропорт Сочи заработал в штатном режиме

Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на прилет и вылет были введены в аэропорту с 23:13 мск 24 января до 2:07 мск 25 января «для обеспечения безопасности полетов». Точную причину в Росавиации не уточнили.

За время действия ограничений на запасной аэродром в Минеральные Воды ушли четыре самолета.

В двух московских аэропортах за день вводили ограничения
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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Телеграм-канал 112 со ссылкой на источник писал, что в аэропорту ввели план «Ковер».

В ночь на 25 января в Туапсе произошел пожар на территории нефтебазы. Очевидцы сообщали о звуках взрыва. Пожар локализовали, его причину власти не уточнили. Расстояние от сочинского аэропорта до Туапсе составляет около 100 км.

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