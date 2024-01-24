В Петербурге возбудили уголовное дело из-за автобуса, сбившего людей на тротуаре

В Петербурге возбудили дело из-за автобуса, сбившего людей на тротуаре

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело после ДТП с выехавшим на тротуар автобусом, в результате которого пострадали пять человек, сообщила пресс-служба управления МВД по городу и Ленобласти в телеграм-канале.

Дело возбудили по ч.1 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции задержала водителя автобуса в качестве подозреваемого. В МВД уточнили, что ему 58 лет.

Инцидент произошел днем 24 января в Василеостровском районе Петербурга. Рейсовый автобус следовал по маршруту № 152 и выехал на тротуар, где были люди.

В результате ДТП пострадали пять человек, в том числе 16-летний подросток.

Как рассказали РБК в МВД ранее, по предварительным данным, причиной происшествия стало состояние водителя.