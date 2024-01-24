Франция отклонила запрос России о заседании Совбеза ООН по сбитому Ил-76

Франция, которая в январе председательствует в Совбезе ООН, отклонила запрос России на 24 января, но согласилась провести заседание 25-го. Лавров говорил, что российская сторона запросила его на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск)

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Франция, которая в январе председательствует в Совете Безопасности ООН, отклонила запрос России о созыве срочного заседания по сбитому Ил-76. Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

Французская сторона согласилась провести заседание 25 января, в 17:00 по нью-йоркскому времени (01:00 26 января мск), уточнил он. «Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего», — заявил дипломат.

О том, что Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с крушением Ил-76, ранее сообщил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, оно должно было состояться в 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск).

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января около 11:00. По данным Минобороны России, на его борту находились 74 человека, из которых 65 — попавшие в плен бойцы ВСУ, шестеро — члены экипажа и еще трое сопровождающих, все они погибли.

МИД России возложил вину за крушение самолета на Украину и пообещал «неотвратимое наказание» для всех причастных. Как сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, самолет был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T. Киев, по его словам, знал детали предстоящего обмена пленными, в том числе о способе их доставки.

Украинская сторона, как заявил Лавров, знала, что сбитый борт перевозил военнопленных. В Главном управлении разведки (ГУР) Украины подчеркнули, что у ведомства не было данных о том, кто находился на борту. Также в ГУР утверждают, что Украину не проинформировали о маршрутах и формах доставки пленных и не уведомили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом».