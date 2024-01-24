 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Франция отклонила запрос России о заседании Совбеза ООН по сбитому Ил-76

Полянский: Франция отклонила запрос России о заседании СБ ООН по сбитому Ил-76
Сюжет
Военная операция на Украине
Франция, которая в январе председательствует в Совбезе ООН, отклонила запрос России на 24 января, но согласилась провести заседание 25-го. Лавров говорил, что российская сторона запросила его на 15:00 по Нью-Йорку (23:00 мск)
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

Франция, которая в январе председательствует в Совете Безопасности ООН, отклонила запрос России о созыве срочного заседания по сбитому Ил-76. Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский.

Французская сторона согласилась провести заседание 25 января, в 17:00 по нью-йоркскому времени (01:00 26 января мск), уточнил он. «Явно пытаясь выиграть время и дать своим украинским клиентам время выдумать хоть какое-то мало-мальски правдоподобное объяснение происходящего», — заявил дипломат.

О том, что Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с крушением Ил-76, ранее сообщил глава МИДа Сергей Лавров. По его словам, оно должно было состояться в 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск).

Крушение Ил-76 с пленными ВСУ в Белгородской области. Что известно
Политика
Фото:ТАСС

Самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области 24 января около 11:00. По данным Минобороны России, на его борту находились 74 человека, из которых 65 — попавшие в плен бойцы ВСУ, шестеро — члены экипажа и еще трое сопровождающих, все они погибли.

МИД России возложил вину за крушение самолета на Украину и пообещал «неотвратимое наказание» для всех причастных. Как сообщил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, самолет был сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T. Киев, по его словам, знал детали предстоящего обмена пленными, в том числе о способе их доставки.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Украинская сторона, как заявил Лавров, знала, что сбитый борт перевозил военнопленных. В Главном управлении разведки (ГУР) Украины подчеркнули, что у ведомства не было данных о том, кто находился на борту. Также в ГУР утверждают, что Украину не проинформировали о маршрутах и формах доставки пленных и не уведомили о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства близ Белгорода в определенный период времени, «как неоднократно делалось в прошлом».

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Франция Совбез ООН Ил-76
Сергей Лавров фото

Сергей Лавров

дипломат, министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Оренбургские летчики погибли в результате крушения Ил-76
Политика
Разведка Украины заявила об отсутствии данных о пленных на борту Ил-76
Политика
Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН в связи с крушением Ил-76
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 96,17 (+0,34) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 88,28 (+0,36) Инвестиции, 16:50
В Харькове и Одессе прозвучали взрывы Политика, 22:49
Премьер Украины сообщил о строительстве трехуровневой линии обороны Политика, 22:44
Франция отклонила запрос России о заседании Совбеза ООН по сбитому Ил-76 Политика, 22:22
Военная операция на Украине. Карта на 24 января Политика, 22:21
Над Брянской областью сбили четыре беспилотника Политика, 22:17
Две сборные отправили тренеров в отставку на Кубке африканских наций Спорт, 21:58
Лавров назвал сказкой заявления о нападении России на Прибалтику Политика, 21:49
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Белгородское село на границе с Украиной попало под обстрел Политика, 21:42
Лавров заявил о «довольно нудных» контактах США и России Политика, 21:36
Ozon и Wildberries признали коллективными монополистами. Что это значит Технологии и медиа, 21:34
Оренбургские летчики погибли в результате крушения Ил-76 Политика, 21:27
Bloomberg назвал «практически мертвой» нацвалюту Зимбабве Экономика, 21:16
Умная планировка: что это такое и почему актуально для любой квартиры РБК и ПИК, 21:11
Комитет сената США поддержал законопроект о передаче активов России Киеву Политика, 21:10