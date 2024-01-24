 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Умер народный артист России Евгений Бикташев

Народный артист России Евгений Бикташев умер в возрасте 84 лет
Евгений Бикташев
Евгений Бикташев (Фото: shchelkanova_nataliia / Telegram)

Народный артист России, композитор Евгений Бикташев умер в Саратове в возрасте 84 лет. Об этом сообщила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова в телеграм-канале.

Бикташев умер 24 января, сообщила министр. Причину смерти она не назвала.

Прощание с композитором состоится 25 января в 9:30 по местному времени (08:30 мск) по адресу: проспект Энтузиастов, д. 1, кв.11.По данным Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, прощание с ним пройдет в этот же день в 13:15 (12:15 мск) в Соборной мечети на улице Зарубина.

Минкульт ответил на идею о лишении Киркорова звания народного артиста
Общество
Филипп Киркоров

Евгений Бикташев родился 30 мая 1939 года в селе Галахово Екатериновского района Саратовской области. Окончив семь классов школы, он переехал в поселок Турки, где обучился игре на нескольких музыкальных инструментах. Там же окончил еще три класса, и, выпустившись из десятого, остался преподавать в школе пение.

В 1958 году Бикташев создал татарский ансамбль песни и танца «Сандугач» («Соловей»), став его художественным руководителем, хормейстером, аранжировщиком и режиссером-постановщиком.

В 1964 окончил дирижерско-хоровое отделение Саратовского музыкального училища. Через три года стал художественным руководителем и директором городского клуба «Факел». С 1971 года начал давать концерты.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Бикташев был членом Союза композиторов Советского Союза и России и председателем его саратовской организации (до 2022 года). Он создавал произведения по мотивам татарских, мордовских, чувашских, украинских и русских народных песен.

Также был автором сборника «Песня льется над Саратовом» и автобиографической повести «Саратовский вальс», за которую получил премию им. Чехова.

Бикташев становился лауреатом премии Саратовского комсомола за концертные программы 1975-1977 годов. Имел нагрудный знак Министерства культуры России «За достижения в культуре» и почетный знак губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле».

Звание Народного артиста России Бикташев получил в 1991 году. В 1996-м он стал Почетным гражданином Саратова. Также имел звание Почетного гражданина Саратовской области.

 Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Медиа

Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики

СберПро Медиа Цифровое развитие

Цифровая трансформация:  от осознания  до внедрения

СберПро Медиа Финансы

Разные грани золота для бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Новые рынки, рост  e-commerce  и цифровая трансформация: тренды бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Навигатор лидера:  как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать

СберПро Медиа Интересное

Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы

СберПро Медиа Интересное

Популярные технологии 2023 года  в практике российского бизнеса

СберПро Медиа Интересное

Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»

СберПро Медиа Интересное

UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ

СберПро Медиа Подкаст

Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
народный артист композитор
Материалы по теме
Минкульт ответил на идею о лишении Киркорова звания народного артиста
Общество
В «Яндекс Музыке» появились песни ушедших иностранных артистов
Технологии и медиа
Пьер Ришар, Карла Бруни и еще 48 артистов вступились за Депардье
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 96,17 (+0,34) Инвестиции, 24 янв, 16:50 Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 88,28 (+0,36) Инвестиции, 24 янв, 16:50
Британия предложила Германии решение по поставкам ракет Taurus Украине Политика, 00:29
В Оренбурге появился стихийный мемориал в память о летчиках сбитого Ил-76 Общество, 00:28
В топ-3 студенческого рейтинга лучших работодателей вошли VK и «Тинькофф» Общество, 00:23
Что говорят о желании главы УЕФА смягчить бан «молодежке» России Спорт, 00:00
ЕС признал целью санкций против НРД подрыв российской экономики Экономика, 00:00
Нехватка кадров в промышленности установила новый рекорд Экономика, 00:00
Лавров заявил, что Киев быстро сменил позицию по поводу крушения Ил-76 Политика, 24 янв, 23:52
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Губернатор рассказал о командире сбитого под Белгородом Ил-76 Политика, 24 янв, 23:48
Очевидцы рассказали о крушении Ил-76 под Белгородом Политика, 24 янв, 23:28
Умер народный артист России Евгений Бикташев Общество, 24 янв, 23:25
В Петербурге возбудили дело из-за автобуса, сбившего людей на тротуаре Общество, 24 янв, 23:22
Протесты в Аргентине против реформ Милея. Видео Политика, 24 янв, 23:07
В Харькове и Одессе прозвучали взрывы Политика, 24 янв, 22:49
Премьер Украины сообщил о строительстве трехуровневой линии обороны Политика, 24 янв, 22:44