Умер народный артист России Евгений Бикташев

Евгений Бикташев (Фото: shchelkanova_nataliia / Telegram)

Народный артист России, композитор Евгений Бикташев умер в Саратове в возрасте 84 лет. Об этом сообщила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова в телеграм-канале.

Бикташев умер 24 января, сообщила министр. Причину смерти она не назвала.

Прощание с композитором состоится 25 января в 9:30 по местному времени (08:30 мск) по адресу: проспект Энтузиастов, д. 1, кв.11.По данным Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, прощание с ним пройдет в этот же день в 13:15 (12:15 мск) в Соборной мечети на улице Зарубина.

Евгений Бикташев родился 30 мая 1939 года в селе Галахово Екатериновского района Саратовской области. Окончив семь классов школы, он переехал в поселок Турки, где обучился игре на нескольких музыкальных инструментах. Там же окончил еще три класса, и, выпустившись из десятого, остался преподавать в школе пение.

В 1958 году Бикташев создал татарский ансамбль песни и танца «Сандугач» («Соловей»), став его художественным руководителем, хормейстером, аранжировщиком и режиссером-постановщиком.

В 1964 окончил дирижерско-хоровое отделение Саратовского музыкального училища. Через три года стал художественным руководителем и директором городского клуба «Факел». С 1971 года начал давать концерты.

Бикташев был членом Союза композиторов Советского Союза и России и председателем его саратовской организации (до 2022 года). Он создавал произведения по мотивам татарских, мордовских, чувашских, украинских и русских народных песен.

Также был автором сборника «Песня льется над Саратовом» и автобиографической повести «Саратовский вальс», за которую получил премию им. Чехова.

Бикташев становился лауреатом премии Саратовского комсомола за концертные программы 1975-1977 годов. Имел нагрудный знак Министерства культуры России «За достижения в культуре» и почетный знак губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле».



Звание Народного артиста России Бикташев получил в 1991 году. В 1996-м он стал Почетным гражданином Саратова. Также имел звание Почетного гражданина Саратовской области.