МИД пообещал неотвратимое наказание для причастных к атаке на Ил-76
МИД России назвал террористическим актом инцидент с самолетом Ил-76 в Белгородской области и пообещал «неотвратимое наказание» в соответствии с законом для всех причастных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Решительно осуждаем террористический акт киевского режима в Белгородской области. Все причастные к нему лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и гражданских чиновников, будут установлены и понесут неотвратимое заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством», — говорится в заявлении МИДа.
В министерстве назвали атаку на самолет, перевозивший украинских военнопленных, «преднамеренной и осознанной акцией», которая «демонстрирует недоговороспособность» Киева.
МИД России также призвал международные структуры, национальные правительства и мировую общественность осудить этот инцидент.
Самолет Ил-76 разбился 24 января около 11:00 мск, сообщили в Минобороны России. На его борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.
По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, Ил-76 был «сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T». Он также отметил, что украинской стороне было известно о предстоящем обмене пленными, в том числе о способе их доставки.
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