МИД России пообещал наказание для причастных к атаке на Ил-76

МИД пообещал неотвратимое наказание для причастных к атаке на Ил-76

Причастные к атаке на Ил-76 будут установлены и понесут «неотвратимое наказание» в соответствии с российским законодательством, заявили в МИДе. В ведомстве также назвали случившееся террористическим актом

Обстановка у места крушения самолета Ил-76 в Белгородской области (Фото: Павел Колядин / ТАСС)

МИД России назвал террористическим актом инцидент с самолетом Ил-76 в Белгородской области и пообещал «неотвратимое наказание» в соответствии с законом для всех причастных лиц. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Решительно осуждаем террористический акт киевского режима в Белгородской области. Все причастные к нему лица, включая организаторов и исполнителей из числа украинских военных и гражданских чиновников, будут установлены и понесут неотвратимое заслуженное наказание в соответствии с российским законодательством», — говорится в заявлении МИДа.

В министерстве назвали атаку на самолет, перевозивший украинских военнопленных, «преднамеренной и осознанной акцией», которая «демонстрирует недоговороспособность» Киева.

МИД России также призвал международные структуры, национальные правительства и мировую общественность осудить этот инцидент.

Самолет Ил-76 разбился 24 января около 11:00 мск, сообщили в Минобороны России. На его борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных украинских военнослужащих, шесть членов экипажа и трое сопровождающих.

По словам главы думского комитета по обороне Андрея Картаполова, Ил-76 был «сбит тремя ракетами зенитно-ракетного комплекса либо Patriot, либо IRIS-T». Он также отметил, что украинской стороне было известно о предстоящем обмене пленными, в том числе о способе их доставки.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в свою очередь анонсировал подготовку обращения к США и Германии, которые производят ЗРК Patriot и IRIS-T. Он также предложил депутатам разобраться, «какие ракеты и пусковые установки были использованы» для атаки на Ил-76.